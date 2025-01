EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Vorläufige Ergebnisse 2024: SBO mit hoher Cash-Generierung und solidem Ergebnis trotz herausforderndem Marktumfeld



22.01.2025 / 07:00 CET/CEST

Vorläufige Ergebnisse 2024: SBO mit hoher Cash-Generierung und solidem Ergebnis trotz herausforderndem Marktumfeld Ternitz/Wien, 22. Jänner 2025. Die im Leitindex ATX der Wiener Börse notierte Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) gab heute die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds, insbesondere in den USA, lag der Umsatz von SBO 2024 mit MEUR 560 nur knapp unter dem Rekordwert des Vorjahres (2023: MEUR 585,9). Das EBITDA der Gruppe belief sich auf MEUR 100 (2023: MEUR 131,3), was einer EBITDA-Marge von 17,9% entspricht. Im EBIT von MEUR 69 (2023: MEUR 102,3) und einer EBIT-Marge von 12,3% spiegeln sich das schwierige Marktumfeld in den USA und ein zurückhaltendes Investitionsverhalten international, sowie einmalige Aufwendungen in der Oilfield Equipment (OE) Division im ersten Halbjahr wider. Das Ergebnis vor Steuern betrug MEUR 62 (2023: MEUR 94,2). Die Bilanz von SBO bleibt weiterhin exzellent. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich im Jahr 2024 auf MEUR 315 nahezu verdoppelt (2023: MEUR 162,4), und die Nettoverschuldung reduzierte sich deutlich von MEUR 92,3 auf MEUR 56. Klaus Mader, CEO von SBO, sagt: "Im Jahr 2024 entwickelten sich die Märkte schwächer als erwartet, insbesondere in den USA. Wir haben rasch und entschieden mit operativen und organisatorischen Maßnahmen gehandelt, die in der zweiten Jahreshälfte zu einer Erholung unserer OE-Division und einer weiteren Ergebnisverbesserung im vierten Quartal geführt haben. Unsere hohe Cash-Generierung und die zusätzlich aufgenommenen Finanzmittel verschaffen uns den nötigen Spielraum für strategische Investitionen." Hinweis: Alle Zahlen für 2024 sind vorläufig und gerundet. Die Ergebnisse 2024 werden bei der Bilanz-Pressekonferenz am 20. März 2025 vorgestellt. Über SBO

SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft (SBO) ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe und Weltmarktführer in der Herstellung hochlegierter, nicht-magnetisierbarer Stähle. Die SBO-Gruppe betreibt Hochpräzisionsfertigung von Spezialkomponenten für die Öl-, Gas- und andere Industrien unter Anwendung innovativer und additiver Fertigungstechnologien. Gleichzeitig ist die SBO-Gruppe für ihre Richtbohrwerkzeuge und ihr Equipment für die Bohrlochkomplettierung in der Öl-, Gas- und Geothermie-Industrie weltweit anerkannt. Mit seinen Tochterunternehmen und weltweit rund 1.600 Mitarbeitern ist der Konzern in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Ternitz, Österreich.



