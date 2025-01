Staatliche Unterstützung und beste Lage als Erfolgsgarant! Was weiss der neue strategische Investor was wir noch nicht wissen?!? Gibt's hier eine schon bald eine Überraschung?

Liebe Leserinnen und Leser,

die Weltbevölkerung wächst - die landwirtschaftlichen Flächen nicht. Ohne leistungsstarke Dünger bricht die globale Nahrungskette zusammen! Jetzt ist die Zeit, in einen der profitabelsten und unverzichtbarsten Märkte zu investieren. Sichern Sie sich Ihren Platz in einer Branche, die die Welt ernährt und die Zukunft gestaltet. DÜNGER IST KEIN LUXUS - ES IST ÜBERLEBEN!

Millennial Potash: DER MOTOR DER ZUKUNFT!

Potash (Kalisalz) ist der Schlüssel zur globalen Ernährungssicherheit - ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Düngemittel, der die Ernteerträge maximiert. Millennial Potash steht an der Spitze dieses wachsenden Marktes, mit erstklassigen Ressourcen und einem strategischen Fokus auf nachhaltigen Abbau.

Die steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln treibt die Preise für Potash in die Höhe, und Millennial Potash ist perfekt positioniert, um Investoren massive Renditen zu liefern. JETZT EINSTEIGEN - bevor der Markt explodiert. Dieses Investment ist Ihre Chance, in die Zukunft der Landwirtschaft zu investieren und dabei von einer Branche zu profitieren, die niemals an Bedeutung verliert!

Exklusives Experten Interview mit Farhad Abasov,

Chairman von Millennial Potash

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial Potash, hat einige beeindruckende Erfolge im Jahr 2024 erzielt, und die Aussichten für das kommende Jahr sind vielversprechend. Lassen Sie uns die Höhepunkte und strategischen Initiativen des Unternehmens erkunden.

Rückblick auf 2024: Wichtige Errungenschaften

Das Jahr 2024 war für Millennial Potash ein bemerkenswertes Jahr. Das Unternehmen hat bedeutende Fortschritte gemacht, um sein Potenzial weiter auszuschöpfen. Eine der herausragenden Errungenschaften war das erfolgreiche Bohrprogramm, das auf einem kleinen Teil des Projekts durchgeführt wurde, der nur etwa 2% der gesamten Fläche abdeckte.

Die Bohrungen führten zu einer beeindruckenden Ressourcenschätzung von 1,7 Milliarden Tonnen an angezeigten und angedeuteten Ressourcen.

Darüber hinaus wurde eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) erstellt, die herausragende wirtschaftliche Kennzahlen aufwies.

Die Betriebskosten wurden auf etwa 61 US-Dollar pro Tonne geschätzt, was das Projekt äußerst wettbewerbsfähig macht.

Die Nettobarwertberechnung (NPV) nach Steuern übersteigt 1 Milliarde US-Dollar, was das Potenzial des Projekts unterstreicht.

Diese Errungenschaften bestätigen das enorme Potenzial des Projekts, das nach wie vor nur einen kleinen Teil der gesamten Fläche abdeckt, was bedeutet, dass noch viel Raum für Verbesserungen und Erweiterungen besteht.

Strategische Investitionen und Partnerschaften

Eine weitere wichtige Entwicklung war die Aufnahme eines strategischen Investors. Das Unternehmen konnte im Sommer und kurz vor Jahresende 2024 insgesamt 3,7 Millionen US-Dollar durch eine signifikante Investition eines Family Offices aus Singapur aufbringen. Dieses Family Office bringt umfassende Erfahrungen im Bereich Düngemittel mit und hat nach gründlicher Due-Diligence-Prüfung entschieden, seine Beteiligung an Millennial Potash erheblich zu erhöhen.

Nach der Hauptversammlung wird der Anteil dieses strategischen Investors über 25% betragen, was als starkes Vertrauenssignal für das Projekt angesehen werden kann. Diese Art von externer Validierung ist entscheidend, um das Vertrauen anderer Investoren zu stärken und das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben.

Die geopolitische Landschaft: Gabon und die USA

Ein weiterer Schlüsselfaktor für die Entwicklung von Millennial Potash ist die strategische Partnerschaft zwischen Gabon und den Vereinigten Staaten. Diese Partnerschaft hat das Vertrauen in die politische Stabilität und die wirtschaftliche Entwicklung Gabons gestärkt. Nach einem Regierungswechsel vor eineinhalb Jahren gab es viele Fragen zur zukünftigen Richtung des Landes.

Die enge Beziehung zu den USA wird nicht nur die Entwicklung des Projekts unterstützen, sondern auch das Vertrauen von großen US-Investoren stärken, die an Millennial Potash interessiert sind. Gabon hat sich als neutraler Akteur in der Region etabliert, was für die Stabilität des Projekts von entscheidender Bedeutung ist.

Infrastrukturentwicklung und staatliche Unterstützung

Die Unterstützung der gabonesischen Regierung für Infrastrukturprojekte ist ein weiterer positiver Aspekt. Die Entwicklung des Hafens und der Energieinfrastruktur wird nicht nur die Kosten senken, sondern auch die Effizienz des Projekts steigern. Eine gut entwickelte Infrastruktur ist entscheidend für den Erfolg von Rohstoffprojekten, und die gabonesische Regierung hat sich verpflichtet, diese Entwicklung voranzutreiben.

Diese Unterstützung ist nicht nur finanziell vorteilhaft, sondern zeigt auch, dass die Regierung hinter dem Projekt steht. Dies könnte den Fortschritt erheblich beschleunigen und die Umsetzung der Pläne erleichtern.

Pläne für 2025: Vollgas in die Zukunft

Mit Blick auf 2025 hat Millennial Potash ehrgeizige Pläne. Das Unternehmen plant, die Bohrungen auf einer breiteren Fläche fortzusetzen, um den Ressourcenbestand weiter zu erhöhen. Die zweite Phase des Bohrprogramms soll in den nächsten zwei Monaten beginnen, und es wird erwartet, dass die Bohrungen bis Ende des ersten Quartals abgeschlossen sind.

Das Ziel ist es, durch gezielte Bohrungen den Ressourcenbestand erheblich zu steigern.

Die gleichzeitige Durchführung von Umweltbasisstudien wird sicherstellen, dass alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden.

Die endgültige Machbarkeitsstudie (Bankable Feasibility Study) soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 beginnen.

Das Unternehmen verfolgt eine klare Strategie, die darauf abzielt, alle notwendigen Schritte in effizienter Weise zu durchlaufen. Anstatt sich mit vorläufigen Machbarkeitsstudien aufzuhalten, setzt Millennial Potash auf eine definitive Machbarkeitsstudie, um den Prozess zu beschleunigen und Ressourcen optimal zu nutzen.

Ausblick und Zukunftsperspektiven

Die nächsten 12 Monate versprechen, spannend zu werden. Millennial Potash hat das Ziel, das Projekt so schnell wie möglich in die Phase zu bringen, in der mit der Produktion begonnen werden kann. Die Kombination aus strategischen Investitionen, staatlicher Unterstützung und einem klaren Plan wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Ziele zu erreichen.

Die Nachfrage nach Düngemitteln wird voraussichtlich steigen, und Millennial Potash ist gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren. Das Unternehmen hat die Ressourcen, die Unterstützung und die Strategie, um in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein.

Fazit: Ein vielversprechendes Jahr für Millennial Potash

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Millennial Potash im Jahr 2024 bedeutende Fortschritte erzielt hat und die Pläne für 2025 vielversprechend sind. Die Kombination aus starken Ressourcen, strategischen Partnerschaften und staatlicher Unterstützung schafft ein solides Fundament für weiteres Wachstum. Als Aktionär des Unternehmens blicke ich optimistisch in die Zukunft und freue mich darauf, die Entwicklungen in den kommenden Monaten zu verfolgen.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

