DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Softbank von KI-Megaprojekt befeuert

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien folgen am Mittwoch im Handelsverlauf der positiven Vorgabe der Wall Street. Dort hatten die Indizes am ersten Handelstag seit dem Amtsantritt von Donald Trump um bis zu 1,2 Prozent zugelegt. Der Stimmung zuträglich ist außerdem, dass der US-Streamingriese Netflix Geschäftszahlen vorgelegt hat, die nachbörslich sehr gut ankamen angesichts eines Kurssprungs um 14 Prozent.

Am stärksten nach oben geht es in Seoul (+1,1%). In Hongkong setzt sich der Aufschwung der Vortage mit einem Plus von 0,8 Prozent fort, in Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index dagegen nur 0,3 Prozent auf 39.028 Punkte. Wenig tut sich erneut in Schanghai. Der Composite-Index liegt ganz knapp im Minus. Er zeigt sich damit aber - ähnlich wie Hongkong - von Verlusten im frühen Verlauf erholt. Sydney hat mit einen Aufschlag von 0,7 Prozent den Handel bereits beendet.

Dass Trump offenbar ab dem 1. Februar nun doch über neue Zölle gegen China nachdenkt, und zwar in Höhe von 10 Prozent, belastet zunächst nicht. Im Handel ist von einem Zeichen des guten Willens die Rede, dass die Zölle nicht umgehend verhängt wurden und Trump Bereitschaft bekundet hat, China später in diesem Jahr zu besuchen. Dazu wird das Telefonat vom Wochenende mit Chinas Präsident Xi als guter Start der Beziehungen in Trumps zweiter Amtszeit gewertet.

Gegen die freundliche Tendenz stehen in Hongkong Aktien aus dem Immobiliensektor unter Druck. Insbesondere die nach monatelanger Aussetzung gerade erst in den Handel zurückgekehrte Aktie von Country Garden wird verkauft. Sie gibt mit 14 Prozent den Großteil der Vortagesgewinne wieder ab. Longfor verbilligen sich um 4 Prozent und China Vanke um 2,6 Prozent.

In Tokio schießt der Kurs von Softbank um über 10 Prozent nach oben. Auslöser ist die Nachricht des von OpenAI initiierten und von Donald Trump enthüllten 100 Milliarden Dollar schweren KI-Infrastrukturprojekts Stargate in Zusammenarbeit mit Softbank und Oracle. Über die gesamte Laufzeit soll das Projekt bis zu 500 Milliarden Dollar bekommen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.402,40 +0,7% +3,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.027,98 +0,3% -2,5% 07:00 Kospi (Seoul) 2.548,65 +1,1% +1,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.242,62 -0,1% -3,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.094,88 +0,8% -0,6% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.797,93 -0,3% +0,54% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.576,38 +0,3% -4,26% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:15 % YTD EUR/USD 1,0376 -0,4% 1,0414 1,0375 +0,2% EUR/JPY 161,36 -0,5% 162,10 161,36 -0,9% EUR/GBP 0,8454 +0,1% 0,8450 0,8453 +2,2% GBP/USD 1,2273 -0,4% 1,2325 1,2272 -1,9% USD/JPY 155,54 -0,1% 155,63 155,53 -1,1% USD/KRW 1.440,23 -0,5% 1.446,75 1.440,23 -2,4% USD/CNY 7,1563 +0,3% 7,1382 7,1563 -0,7% USD/CNH 7,2827 +0,3% 7,2631 7,2827 +2,0% USD/HKD 7,7837 +0,0% 7,7804 7,7837 +0,2% AUD/USD 0,6236 -0,5% 0,6267 0,6236 +0,8% NZD/USD 0,5639 -0,6% 0,5672 0,5639 +0,7% Bitcoin BTC/USD 102.301,70 -1,3% 103.630,30 102.299,70 +8,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,24 77,88 -0,8% -0,64 +7,7% Brent/ICE 79,83 80,15 -0,4% -0,32 +6,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.725,88 2.708,53 +0,6% +17,35 +3,9% Silber (Spot) 30,54 30,58 -0,1% -0,04 +5,8% Platin (Spot) 943,03 946,15 -0,3% -3,13 +4,0% Kupfer-Future 4,29 4,32 -1,8% -0,08 +6,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2025 00:49 ET (05:49 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.