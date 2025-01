DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

GEWERBEIMMOBILIEN - Die Zahl der ausfallgefährdeten Kredite für Gewerbeimmobilien in Deutschland hat sich deutlich erhöht. Der neue Bundesbankvorstand Michael Theurer vertrat im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Ansicht, dass das Jahr 2025 für Deutschlands Banken insgesamt härter als das zurückliegende Jahr werde: "Der Ausblick auf 2025 ist geprägt durch die schwache wirtschaftliche Lage in Deutschland und damit auch durch die Zunahme gewisser Risiken", sagte Theurer: "Wir können deshalb eine Phase von Turbulenzen nicht ausschließen." (FAZ)

SAF - Synthetisches Flugbenzin (SAF) ist der erste Schritt in die klimaneutrale Zukunft der Luftfahrt. Im besten Fall hergestellt aus grünem Strom und Wasserstoff, kann das nachhaltige Kerosin von Flugzeugen der aktuellen Flotten getankt werden. Auf der Langstrecke wird SAF wahrscheinlich sogar der einzige Weg bleiben, klimaneutral zu fliegen. Doch der Umstieg auf grünes Kerosin läuft nur sehr langsam an. Im vergangenen Jahr wurden bescheidene 1,9 Millionen Tonnen des klimaschonenden Treibstoffs produziert, zeigt der SAF-Monitor des auf nachhaltige Luftfahrt konzentrierten Kompetenzzentrums Cena in Frankfurt. Insgesamt verbrauchte die kommerzielle Luftfahrt im selben Jahr aber 382 Milliarden Tonnen Kerosin. (Handelsblatt)

VOLKSBANKEN - Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) will Konsequenzen aus den Stützungsfällen in der genossenschaftlichen Finanzgruppe wie der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden ziehen und auffällige Institute nötigenfalls stärker an die Kandare nehmen. "Wir erarbeiten derzeit Vorschläge, mit denen wir die Governance und Kontrolle im gesamten Sektor weiter verbessern", sagt BVR-Präsidentin Marija Kolak im Interview. (Börsen-Zeitung)

OFFSHORE-WINDENERGIE - Was die Branche befürchtet hat, ist eingetreten: Donald Trump verbietet weitere Windparks an den amerikanischen Küsten. Auch deutsche und europäische Konzerne müssen nun wohl umplanen. (Handelsblatt)

