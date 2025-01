EQS-News: Masterflex SE / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat der Masterflex SE verlängert Vorstandsverträge von CEO Dr. Andreas Bastin und CFO Mark Becks Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit

Kontinuität und Verlässlichkeit an der Unternehmensspitze zur Umsetzung der strategischen Ziele Gelsenkirchen, 22. Januar 2025 - Der Aufsichtsrat der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938 ) hat beschlossen, die Verträge der Vorstandsmitglieder Dr. Andreas Bastin (CEO) und Mark Becks (CFO) langfristig zu verlängern. Der Vertrag von CEO Dr. Andreas Bastin wurde bis zum 31. Dezember 2028 verlängert und der Vertrag von CFO Mark Becks bis zum 31. Dezember 2030. "Die Masterflex SE hat sich in den vergangenen Jahren mit ihrer innovativen Produktpalette und ihrem klaren Fokus auf nachhaltige und spezialisierte Lösungen als führender Anbieter in ihrem Marktsegment etabliert. Dr. Andreas Bastin und Mark Becks haben maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen, indem sie die strategische Entwicklung vorangetrieben und zugleich die operative Exzellenz und wachsende Profitabilität sichergestellt haben. Darüber hinaus unterstreicht ihre persönliche Beteiligung am Unternehmen mit 6,61 Prozent ihr starkes Vertrauen in die langfristige Entwicklung von Masterflex. Die Kontinuität in der Unternehmensführung ist angesichts des angestrebten Wachstumskurses ein wichtiger Faktor für die weitere Erfolgsgeschichte des Unternehmens und die Positionierung von Masterflex als führenden Spezialisten für Schlauch- und Verbindungssysteme. Die langfristige Ausrichtung gewährleistet, dass die ambitionierten Ziele für die kommenden Jahre konsequent umgesetzt werden können", sagt Georg van Hall, Aufsichtsratsvorsitzender der Masterflex SE. Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex SE: "Ich bedanke mich für das Vertrauen des Aufsichtsrats und freue mich darauf, auch in den nächsten Jahren gemeinsam mit unserem Team das Wachstum der Masterflex SE voranzutreiben. Mit unserem Zukunftsprogramm Hero@Zero haben wir die Grundlage geschaffen, um Innovation und Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus zu rücken. Dabei legen wir einen klaren Schwerpunkt auf margenstarke Produkte und bereiten uns auf den Übergang zur Kreislaufwirtschaft vor. Die Weichen für die Zukunft sind gestellt, aber unsere Reise ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben noch viel vor und werden weiterhin mit Leidenschaft und Entschlossenheit die vor uns liegenden Chancen ergreifen, um Masterflex strategisch, technologisch und operativ kontinuierlich weiterzuentwickeln und unsere führende Marktposition im Bereich der Schlauch- und Verbindungstechnik nachhaltig zu stärken und weiter auszubauen." Mark Becks, CFO der Masterflex SE: "Wir haben in den vergangenen Jahren bei durchaus anspruchsvollen Rahmenbedingungen viel erreicht und Masterflex erfolgreich auf ein hohes Margenniveau gebracht. Ich freue mich darauf, weiterhin Teil dieses engagierten Teams zu sein und gemeinsam die Zukunft des Unternehmens zu gestalten. Unser Mittelfristziel, bis 2030 durch organisches Wachstum und gezielte Akquisitionen ein Umsatzniveau von 200 Millionen Euro zu erreichen, ist eine Vision, die uns antreibt und Masterflex in die nächste Wachstumsphase führt." Über Masterflex SE: Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN: 549293 , ISIN: DE0005492938 ) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen. IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Tel.: +49 89 125 09 03 33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



