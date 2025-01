DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VOSSLOH - Nach der Großübernahme des französischen Beton-Schwellenherstellers Sateba im vergangenen Jahr stehen weitere Akquisitionen auf der Agenda. "Allerdings sollten Sie nicht erwarten, dass wir hier kurzfristig noch mal in einer ähnlichen Größenordnung tätig werden", sagte Finanzvorstand Thomas Triska im Interview. In den vergangenen Jahren habe Vossloh in der Regel kleinere Transaktionen getätigt, um weiße Flecken auf der Landkarte zu beseitigen, das Produktportfolio zu erweitern oder die Digitalkompetenz zu stärken. "Und ich schließe nicht aus, dass wir da in den nächsten zwei Quartalen noch die ein oder andere kleinere Transaktion sehen werden." (Platow Börse)

FIELMANN - Der US-Markt, in den der Optikerkonzern aus Hamburg durch Übernahmen 2023 und 2024 expandiert ist, hat aus Sicht von Finanzchef Steffen Bätjer großes Potenzial. Man arbeite daran, das Geschäftsmodell in den USA zu verändern, sodass Kunden künftig deutlich besser beraten und bedient werden könnten. "In drei bis vier Jahren sollte das US-Geschäft das Margenprofil von Fielmann stützen", wie er im Interview sagte. Bätjer zeigt sich zuversichtlich, dass im Konzern die mittelfristigen Zielvorgaben für 2024 und 2025 erreicht werden. "Wir sind auf einem sehr guten Weg, alle Kennzahlenziele unserer 'Vision 2025' zu erreichen." Zu Finanzzielen für die nächste Mittelfristperiode will sich Fielmann Ende April äußern. (Börsen-Zeitung)

DEUTSCHE POST - Deutschlands Verbraucher können ihre Pakete in den kommenden Jahren an deutlich mehr Automaten abholen als bisher. Marktführer DHL will die Zahl seiner Abhol- und Abgabe-Stationen bis 2030 von derzeit 15.000 auf 30.000 verdoppeln. Die Konkurrenten GLS und DPD wollen 3.000 gemeinsame Stationen bis 2027 betreiben, derzeit sind es etwa 100. Der österreichische Anbieter Myflexbox, dessen Stationen mehrere Paketfirmen nutzen, möchte in Deutschland von aktuell 460 auf mindestens 5.000 im Jahr 2030 kommen. (Süddeutsche Zeitung)

ONE SQUARE ADVISORS - Nach Frank Günther ist nun auch der zweite Managing Partner von One Square Advisors, Wolf Waschkuhn, in Untersuchungshaft genommen worden. Ein direkter Bezug zu den Ermittlungen im Fall Sympatex besteht laut Staatsanwaltschaft nicht. Es gehe um den Vorwurf der Veruntreuung von Insolvenzquoten. (Börsen-Zeitung)

GEMA - Der Musikrechteverwerter geht gegen ein KI-Unternehmen vor. Die Gesellschaft hat nach eigenen Angaben beim Landgericht München I Klage gegen die US-Firma Suno eingereicht. Sie wirft Suno vor, geschützte Aufnahmen weltbekannter Songs ohne Vergütung verarbeitet zu haben. In der Folge erzeuge das KI-Tool von Suno Inhalte, die Originalsongs wie "Atemlos", "Daddy Cool" oder "Cheri, Cheri Lady" zum Verwechseln ähnlich seien, erklärte die Gema. Suno bietet ein KI-Tool an, mit dem sich Musikstücke erstellen lassen. (Süddeutsche Zeitung)

ALEPH ALPHA - Das deutsche Start-up will KI-Modelle mit einer neuartigen Architektur deutlich verbessern. Diese solle genauere Ergebnisse liefern und weniger Rechenleistung verbrauchen, kündigte Firmenchef Jonas Andrulis am Dienstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos an. Damit adressiert Aleph Alpha zwei der großen Probleme bei der Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenz. Die neue Architektur könnte dem Unternehmen aber auch helfen, mit seinem als schwächer geltenden KI-Modell Pharia bei bestimmten Anwendungen wettbewerbsfähig zu bleiben. (Handelsblatt)

BYTEDANCE - Der Tiktok-Eigentümer will in diesem Jahr mehr als 12 Milliarden Dollar in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz zu investieren. Das in Peking ansässige Unternehmen hat nach Angaben von zwei mit den Plänen vertrauten Personen umgerechnet 5,5 Milliarden Dollar für den Erwerb von KI-Chips in China im Jahr 2025 veranschlagt, was einer Verdoppelung der Ausgaben im vergangenen Jahr entspricht. Der Konzern plant außerdem, rund 6,8 Milliarden Dollar in Übersee zu investieren, um seine Fähigkeiten zum Training seiner Grundlagen-Modelle mit fortschrittlichen Nvidia-Chips zu verbessern. (Financial Times)

