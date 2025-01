Für Polestar war Frankreich wegen eines Marken-Rechtsstreits lange ein weißer Fleck auf der Landkarte. Das ändert sich jetzt: Die schwedisch-chinesische Marke plant den verzögerten Markteintritt in Frankreich für den Sommer dieses Jahres. Das Unternehmen gibt an, sich in Frankreich mit einem Agentur-Vertriebsmodell etablieren zu wollen, das sich auf mehrere bestehende Partner aus dem Volvo-Netzwerk stützt. Die Elektroautos sollen in diesem Zuge sowohl ...

