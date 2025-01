CALGARY, ALBERTA, 21. Januar 2025 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL, TRADEGATE: HPM, FWB: HPM).

Horizon Petroleum Ltd. ("Horizon" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Börsenzulassung an der Tradegate Exchange in Deutschland erhalten und den Handel aufgenommen hat. Die neue Notierung wird den Bekanntheitsgrad des Unternehmens in Europa erhöhen und europäischen Anlegern einen besseren Zugang zu den Aktien von Horizon ermöglichen. Sie bietet dem Unternehmen eine hervorragende Gelegenheit, seine bestehende Aktionärsbasis in Europa zu erweitern.

"Die Notierung an der Tradegate Exchange zusammen mit dem zuvor bekannt gegebenen Marketing- und Investor-Relations-Vertrag mit Plutus ist insofern wichtig für Horizon, als wir unsere Vermögensbasis in Polen und Europa weiter ausbauen", so Dr. David Winter, Chief Executive Officer von Horizon Petroleum. "Sie bietet uns die ausgezeichnete Gelegenheit, mit einem vielfältigen und wachsenden Pool von Investoren in Europa in Kontakt zu treten und eine größere Liquidität im Handel mit den Aktien von Horizon zu schaffen. Dies wird für die Entwicklung unserer Gaserschließungsprojekte in Polen und unser längerfristiges Wachstum bei der Umsetzung unserer europäischen Gasstrategie von entscheidender Bedeutung sein."

Über Tradegate Exchange

Die Tradegate AG ist als Marktspezialist an Europas Handelsplatz mit der größten Liquidität, der Tradegate Exchange, tätig. Als Marktspezialist und Liquiditätsanbieter verwaltet Tradegate über 10.000 deutsche und internationale Aktien und Exchange Traded Products (ETPs). Dies gewährleistet eine schnelle und direkte Ausführung von Wertpapiergeschäften und ist damit eine ideale Plattform für Investoren. Tradegate ist der führende Liquiditätsgarant auf Brokerseite und verzeichnet seit dem Jahr 2000 ein stetiges Wachstum.

Eine Notierung an der Tradegate Exchange bietet mehrere mögliche Vorteile, darunter:

- Erhöhte Sichtbarkeit: Unternehmen können Zugang zu einem größeren Pool europäischer Investoren erhalten und so ihre Marktpräsenz erhöhen.

- Zugang zu Kapital: Eine breitere Investorenbasis kann zu einem größeren Interesse an zukünftigen Kapitalbeschaffungen führen und so Wachstums- und Expansionsinitiativen erleichtern.

- Liquidität: Tradegate ist für ihre effiziente Handelsplattform bekannt, die die Liquidität für börsennotierte Aktien verbessern kann, sodass Investoren Aktien leichter kaufen und verkaufen können.

- Vielfältige Investorenbasis: Die Börse zieht sowohl Kleinanleger als auch institutionelle Investoren an, was zur Diversifizierung der Aktionärsbasis des Unternehmens beitragen kann.

- Direkte Ausführung: Die Börse ermöglicht eine schnelle und direkte Ausführung von Wertpapiergeschäften, wovon sowohl das Unternehmen als auch seine Investoren profitieren.

- Erhöhte Glaubwürdigkeit: Die Notierung an einer angesehenen Börse kann die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens stärken und mehr ernsthafte Investoren anziehen.

- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Die Notierung an einer regulierten Börse gewährleistet die Einhaltung hoher Standards in Bezug auf Transparenz und Unternehmensführung, was das Vertrauen der Investoren stärken kann.

Über Horizon Petroleum Ltd.

Das Hauptaugenmerk von Horizon, dessen Hauptsitz in Calgary ist, ist auf die Erkundung und Erschließung von Erdgasreserven und sauberen Energiequellen gerichtet, um die Energieunabhängigkeit und -sicherheit in Europa zu erhöhen. Das Unternehmen konzentriert sich zunächst auf die Erschließung des Gasfeldes Lachowice in der Konzession Bielsko-Biala in Südpolen und will die Produktion Ende 2025/Anfang 2026 aufnehmen, um einen ersten Cashflow zu generieren. Das Management und das Board von Horizon setzten sich aus Fachleuten mit umfangreicher internationaler Erfahrung in den Bereichen Öl und Gas, Wirtschaft und Finanzen zusammen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (im Folgenden zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele für zukünftige Geschäftstätigkeiten, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen sich viele der Kontrolle von Horizon entziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "plant", "sieht vor", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten oder erzielt werden "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich u.a. auf die erwarteten Vorteile der Notierung an der Tradegate Exchange beziehen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die mit einer Reihe von Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den von Horizon erwarteten und in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beschriebenen Ergebnissen abweichen.

Obwohl Horizon der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Aussagen zur Verfügung standen, angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden, und solche Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.

QUELLE: Horizon Petroleum Ltd.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Dr. David Winter, CEO, +1 403 619-2957,

dawinter@horizon-petroleum.com;

Ian Habke, CFO und Vice President Finance, +1 (403) 973-2900,

ian.habke@horizon-petroleum.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78167Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78167&tr=1



