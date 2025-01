The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.01.2025ISIN NameXS2437371763 LDKRBK.BAD.W.MTN 22/25DLXS2063246198 AMCO 19/25 MTNXS1555402145 SNAM 17/25 MTNUS05947LAZ13 BCO BRADESCO 20/25 REGSXS2289828902 EBRD 21/25 MTNXS1341083555 INTESA SANPAOLO 16/26 FLRDE000DW6C094 DZ BANK IS.A1965XS2406547765 HENAN RAIL.C 22/25DE000LB2BME4 LBBW FESTZINS 22/25US04962A1051 ATOS SE UNSP.ADR 1/5/ONUS17327CAN39 CITIGROUP 22/26 FLRXS2290308845 RONSHINE CHN 21/25DE000HLB7B14 LB.HESS.THR.CARRARA01H/23XS2579303780 DEKA OPF MTN R.A160XS2581368458 KOOKMIN BK 23/25 FLR MTNDE000HLB7BR2 LB.HESS.THR.CARRARA01Q/23XS2431448849 ICBCIL F. C. 22/25 MTNXS2433823510 ASIAN DEV.BK 22/25 MTNUS857477BZ54 STATE STREET 23/26 FLRDE000DJ9AD71 DZ BANK IS.A2429XS1176079843 ENEL FIN.INTL 15/25 MTNXS1174469137 JPMORGAN CHASE 15/25 MTNCH0266842704 CREDIT AGR. 15-25MTNDE000A1X3JG8 HAMB.INV.FOE.IS 15/25DE000DB7XLE9 DT.BANK MTH 15/25US637432ND31 NATL RUR.UT.CORP. 2025DE000LB13D06 LBBW STUFENZINS 19/25DE000A11QEW4 BRANDENBURG LSA 15/25USP3579EBD87 DOMINIK.REPUBLIK 15/25XS1558013360 IMPER.BRANDS FIN.17/25MTNDE000DK0T1M9 DEKA MTN SERIE 7711DE000DDA0VQ2 DZ BANK IS.A1240DE000SLB8411 LDSBK.SAAR IHS S.841XS2106828721 EDC 20/25 MTN