Denn auch im Dezember 2024 waren die USA abermals auf Platz 1 unter den Nicht-EU-Staaten, in die deutsche Ausfuhren geliefert wurden. Konkret waren es 1,1 % mehr Waren und Güter als im Vorjahresmonat, absolut im Wert von 11,5 Mrd. Euro. Auf den nächsten Rängen folgen China und das Vereinigte Königreich, in die allerdings 16,1 bzw. 13 % weniger exportiert wurden als im Dezember 2023. Alles in allem führten die deutschen Verarbeiter im Dezember 2024 Produkte für 58,8 Mrd. Euro in Drittstaaten aus, 0,8 % weniger als im November und 0,8 % mehr als im Vorjahresmonat.

Annerose Winkler