DJ UKRAINE-BLOG/Habeck will Ukraine-Hilfen jetzt trotz ungeklärter Finanzierungsfrage

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Habeck will Ukraine-Hilfen jetzt trotz ungeklärter Finanzierungsfrage

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich irritiert über die Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Diskussion zu neuen Ukraine-Hilfen gezeigt und die SPD zur Zustimmung trotz ungeklärter Finanzierungsfrage aufgefordert. In der ARD-Sendung "Maischberger" betonte Habeck, dass man der Ukraine die Hilfen von 3 Milliarden Euro jetzt geben sollte. Scholz' Ablehnung wegen der ungeklärten Finanzierungsfrage hielt er entgegen: "Umgekehrt hatte die SPD jetzt keine großen Probleme zu beantragen, mehr für E-Autos zu tun oder die Netzentgelte noch abzuschaffen", sagte Habeck. Aber für die Ukraine wolle sie nichts mehr drauflegen. Er ergänzte: "Oder man sagt: Ist egal, wir müssen helfen. Aus meiner Sicht - jetzt in der unmittelbaren Not: Dann helfen wir. Und dann lösen wir das Problem (der Finanzierung) danach."

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2025 02:27 ET (07:27 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.