Frankfurt am Main (ots) -Wer treibt Innovation voran?Die Antwort ist eindeutig: Deutschlands Innovationsmotor bleibt die Industrie, die mit 10 % aller Auszeichnungen beim German Innovation Award seit 2018 den Spitzenplatz einnimmt. Branchen wie Gebäude & Elemente (8 %), Automobil (6,5 %) und selbst Nischen wie Heizung & Bad sowie Küche & Haushaltsgeräte (jeweils 6 %) ziehen vorbei an traditionellen Schwergewichten wie Chemie (1,5 %) und Gesundheit (3 %).Chemie und Gesundheit: Schlusslichter mit PotenzialWie konnte es soweit kommen? Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Deutsche Chemieunternehmen investieren laut Bundesforschungsbericht 2023 lediglich 2 % ihres Umsatzes in Forschung. Während der globale Markt für grüne Chemie jährlich um 10 % wächst, droht Deutschland den Anschluss zu verlieren. Gleichzeitig wandern Innovationen ins Ausland ab: Mehr als 60 % der Forschungsprojekte deutscher Chemiefirmen werden mittlerweile außerhalb Deutschlands durchgeführt.Im Gesundheitssektor sieht es kaum besser aus. Während Biotech-Vorreiter wie Biontech zeigen, was möglich ist, fehlen breit skalierbare Geschäftsmodelle. Schweden macht vor, wie es besser gehen könnte: Das Land erzielt fast 5 % aller Innovationen im Gesundheitsbereich, vor allem dank digitaler Plattformen. Deutschland kommt gerade einmal auf 3 % - eine vertane Chance in einem Markt, der durch Digitalisierung wachsen könnte.Weckruf für mehr InnovationDer Innovationsindikator 2024 des BDI zeigt, dass Deutschland im internationalen Vergleich nur noch auf Platz 13 liegt - hinter Südkorea, den USA und der Schweiz. Branchen wie Chemie und Gesundheit könnten die Trendwende schaffen. Wenn sie aufholen.Hier kommt der German Innovation Award ins Spiel: Er bietet eine Bühne für Projekte, die Innovation sichtbar machen und Nachzüglern neue Impulse geben. Noch bis zum 31. Januar können Unternehmen ihre Ideen und Projekte einreichen und zeigen, wie innovtiv sie die Zukunft gestalten: https://anmeldung.german-innovation-award.de (https://anmeldung.german-innovation-award.de)Die Auszeichnungen beim German Innovation Award untermauern, wo Deutschland glänzt - und wo es klemmt:Top 5 Branchen1. Industrie / Maschinen & Technik: 10 %2. Gebäude & Elemente: 8 %3. Automobil: 6,5 %4. Heizung & Bad: 6 %5. Küche und Haushaltsgeräte: 6 %* Die Daten basieren auf internen Analysen des German Innovation Award, die seit 2018 auf Grundlage von über 1.200 Auszeichnungen erhoben wurden. Dabei wurden Kategorien, Kennzahlen und regionale Verteilungen systematisch ausgewertet, um die Innovationsschwerpunkte innerhalb Deutschlands zu identifizieren.Quellen:Bundesforschungsbericht 2023, Angaben zu F&E-Ausgaben in der Chemieindustrie: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).VCI (Verband der Chemischen Industrie), 2024, Daten zur Verlagerung von Forschungsprojekten ins Ausland.Mannheimer Innovationspanel (MIP 2023), Angaben zur Innovationsintensität und F&E-Investitionen: ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.Innovationsindikator 2024 (BDI), Internationale Platzierung Deutschlands im Innovationsranking.Statista, 2023-2024, Marktgröße für grüne Chemie und Investitionen in F&E in Deutschland.Pressekontakt:Florian KleinsteuberCommunications & Brand Strategy, German Design CouncilTelefon: +49 69 24 74 48 662E-Mail: florian.kleinsteuber@gdc.deOriginal-Content von: Rat für Formgebung Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63878/5954174