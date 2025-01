EQS Newswire / 22.01.2025 / 09:00 CET/CEST



Mit mehr als 1.000 teilnehmenden Gästen unterstreicht die diesjährige Gala das Engagement des Unternehmens für die Förderung von Kreativität und Innovation, um den Content Creatorn und den Zuschauern ein abwechslungsreiches und bereicherndes Erlebnis zu bieten.

BIGO Awards Gala 2025

Datum: 24. Januar 2025

24. Januar 2025 Roter Teppich: 15 Uhr (GMT+8)

15 Uhr (GMT+8) Start der Gala: 19 Uhr (GMT+8)

Bigo Live

Bigo Live ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden Livestreaming-Social-Communities, bei der die Benutzer Übertragungen in Echtzeit vornehmen, um Momente aus ihrem Leben zu teilen, ihr Talent unter Beweis zu stellen und mit Menschen aus der ganzen Welt zu interagieren. Bigo Live weist etwa 500 Millionen Benutzer in über 150 Ländern auf und ist derzeit Marktführer in der Livestreaming-Branche. Die im März 2016 gegründete Gesellschaft Bigo Live ist im Besitz des in Singapur angesiedelten Unternehmens Bigo Technology.





