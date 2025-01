Die Evotec-Aktie bewegt sich kaum vom Fleck und notiert weiter bei Kursen um die 8 €. Zeichnet sich hier für Anleger ein langes Geduldsspiel ab oder kann eine neue Nachricht am Mittwochmorgen den Titel anschieben? Millionensumme aus Korea Seit Jahresbeginn läuft Business as usual bei den Hamburgern - doch am Mittwochmorgen kommt immerhin eine gute Nachricht. So teilt Evotec mit, man habe sich Fördermittel der koreanischen Regierung zur Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...