Die Vonovia-Aktie zeigt sich weiterhin in robuster Verfassung und notiert aktuell bei 28,52 Euro im XETRA-Handel. Der europäische Marktführer im Wohnimmobiliensektor konnte im vergangenen Quartal seinen Umsatz um beachtliche 8,19 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro steigern. Allerdings verzeichnete das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,09 Euro, während im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 0,50 Euro je Aktie erwirtschaftet wurde. Analysten bleiben dennoch optimistisch und prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 1,94 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt derzeit bei 34,83 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Technische Analyse deutet auf Seitwärtstrend hin

Nach einer beeindruckenden Erholung von ihrem Tiefstand bei 14,56 Euro im ersten Quartal 2023 befindet sich die Vonovia-Aktie nun in einer Konsolidierungsphase. Der Kurs bewegt sich in einem definierten Korridor zwischen der Unterstützungszone bei 25,27 bis 27,00 Euro und einer Widerstandszone von 32,20 bis 33,70 Euro. Diese Handelsspanne könnte in den kommenden Monaten bestehen bleiben, während sich Bullen und Bären einen ausgeglichenen Kampf liefern. Mit Blick auf die Dividendenentwicklung erwarten Analysten für das laufende Jahr eine Ausschüttung von 1,19 Euro je Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber den 0,90 Euro aus dem Vorjahr entspricht.

