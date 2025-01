Frankfurt (ots) -- Conzoom Solutions - Branchen-Hub der Konsumgütermessen der Messe Frankfurt - stellt Einzelhandelstrends 2025 vor- Omnichannel, KI-gestütztes Shopping, Marketing-Metaverse, Dropshipping, Social und Quick Commerce- Conzoom Solutions (https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/) macht den Handel zukunftsfit mit tagesaktuellen Nachrichten und Lerninhalten, Einblicken und ExpertenbeiträgenDem Einzelhandel stehen weiterhin gewaltige Umbrüche bevor. "Mit einer klaren, zukunftsorientierten Strategie, die digitale Trends gezielt aufgreift, können Einzelhändler*innen ihr volles Potenzial entfalten", erklärt Julia Uherek, Vice President Marketing, Content and Digital Solutions Consumer Goods Fairs der Messe Frankfurt. Aus zahlreichen Expert*innen- und Nutzer*innenfeedbacks, leitet Conzoom Solutions folgende sechs Einzelhandelstrends für 2025 (https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/frankfurt/de/experts/technologische-trends-im-einzelhandel-2025.html) ab: Omnichannel, KI-gestütztes Shopping, Metaverse im Marketing, Dropshipping sowie Social und Quick Commerce.Omnichannel: Kund*innen auf allen Kanälen erreichenWebsites, Apps, Social Media und der stationäre Handel sollten nicht länger als isolierte Vertriebswege betrachtet werden. Stattdessen empfehlen Expert*innen des Branchenportals Conzoom Solutions (https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/), sie in einer umfassenden Omnichannel-Strategie zu verbinden. Die Optimierung der Omnichannel-Infrastruktur von Click-and-Collect bis hin zu Mobile-Payment-Systemen ist entscheidend, um sich als modernes Unternehmen zu inszenieren.Nicht zu unterschätzen ist auch die Nutzung von Kundendaten, um daraus aufschlussreiche Einblicke in das Konsumverhalten zu gewinnen und diese in personalisierte Einkaufserlebnisse umzusetzen. Dabei kommt es auch auf die Channel-übergreifende Auswertung der Daten an, um beispielsweise Korrelationen zwischen Warengruppen und Vertriebskanälen herauszufinden.Verbraucher*innen offen für KI-ShoppingKI-gestützte Einkaufserlebnisse werden 2025 rasant an Fahrt gewinnen, wie aus Expertenaussagen auf dem Branchenportal Conzoom Solutions (https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/) hervorgeht. Künstliche Intelligenz (KI), häufig auch kritisch beäugt, ist beim Einkaufserlebnis willkommen. Mehr als drei Viertel der Verbraucher*innen in Deutschland (76 Prozent) sind laut Umfrage offen für "KI-gestütztes Shopping" (Artificial Intelligence) ¹. Damit liegt Deutschland sogar vor den USA, wo die KI-Akzeptanz im Einzelhandel lediglich 68 Prozent beträgt.Nach Ansicht der auf Conzoom Solutions vorgestellten Expert*innen sollten KI-Tools nicht nur in der Kundeninteraktion, sondern auch in anderen Bereichen eingesetzt werden. Auch zur Optimierung von Automatisierungsprozessen etwa in der Lagerverwaltung, bei der Bestellabwicklung oder im Retourenmanagement bietet sich der Einsatz entsprechender KI-Systeme an, meinen die Expert*innen.Metaverse im MarketingObgleich der Hype um das Metaverse etwas abgeklungen ist, hat es an der Schnittstelle von Handel und Kundschaft ein großes Potenzial - so die Einschätzung führender Stimmen der Branche, die ihr Know-How auf dem Branchen-Hub der Messe Frankfurt teilen. Die Expert*innen des EHI Retail Institute verweisen auf eine aktuelle Studie, wonach acht von zehn Befragten der Ansicht sind, dass der Handel das Metaverse gezielt einsetzen sollte.Als typische Anwendungen werden Produktpräsentationen, virtuelle Führungen und Showrooms genannt. Für die Präsentation von Mode eröffnen sich ebenfalls innovative Möglichkeiten im Metaverse, indem beispielsweise ein hochpersonalisierter Avatar Kleidung anprobiert, die man online kaufen und sich dann nach Hause liefern lassen kann.Social Selling immer wichtigerMit etwa 80 Prozent der deutschen Bevölkerung auf sozialen Medien² gewinnt Social Selling an Bedeutung - der direkte Einkauf über Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok - sagen Expert*innen auf dem Branchenportal Conzoom Solutions (https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/) voraus. Konsument*innen werden nicht nur durch Werbung und Influencerkampagnen auf Produkte aufmerksam gemacht, sondern können diese direkt über die sozialen Kanäle erwerben. Julia Uherek Vice President Marketing, Content and Digital Solutions Consumer Goods Fairs der Messe Frankfurt sagt: "Das Potenzial für den Handel ist enorm, da er auf diesen Plattformen den gesamten Prozess abwickeln kann - von der Vermarktung über die Erfassung von Kunden- und Kaufdaten bis hin zum Verkaufsabschluss."Als weitere wichtige Entwicklung wird im Expertenaustausch das sogenannte Dropshipping gesehen. Hierbei tritt der Handel als Vermittler auf und verkauft Produkte, die bei Herstellenden oder Lieferunternehmen gelagert und von diesen direkt an die Kundschaft versendet werden. Um diese Modelle effizient umzusetzen, können Händler*innen auf digitale Order- und Content-Management-Plattformen wie nmedia.hub (https://hub.nmedia.solutions/) zugreifen. Diese ermöglichen es, schnell auf Trends zu reagieren, die Reichweite zu erhöhen und die Flexibilität zu steigern, ohne Lagerhaltungskosten in Kauf nehmen zu müssen.Quick Commerce gewinnt an BedeutungKaum bestellt, schon geliefert - das ist das Versprechen von Quick Commerce. Vor allem in Großstädten, wo die nötige Infrastruktur vorhanden ist, gewinnt die Schnelllieferung zunehmend an Bedeutung. Im Lebensmittelhandel begonnen, können zunehmend auch andere Konsumgüter dank effizienter Lagerstrukturen innerhalb kürzester Zeit zum Kunden kommen. Die sofortige Verfügbarkeit wird für immer mehr Kund*innen zu einem wichtigen Kaufkriterium.Hintergrundinformationen zu Conzoom Solutions (https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/frankfurt/de/ueber-uns.html)Conzoom Solutions ist der Branchen-Hub der Konsumgütermessen der Messe Frankfurt speziell für den internationalen Konsumgüterhandel. Er informiert mit den aktuellen News zum Konsumgütermarkt, Insights von Expert*innen sowie Trends und Produktinszenierungen. Als Branchenpartner für den Handel bietet Conzoom Solutions einen Überblick über die Branchenveranstaltungen, Kontakte zu internationalen Herstellern und Infos zu Ordermöglichkeiten.Hintergrundinformation Messe Frankfurt (http://www.messefrankfurt.com/hintergrundinformationen)¹ Statista Consumer Insights² https://datareportal.c...24-germany (https://datareportal.com/reports/digital-2024-germany)Pressekontakt:PR-Agentur: euromarcom public relations,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Conzoom Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178358/5954252