Hamburg (ots) -- Das interdisziplinäre Forschungsprojekt AM WATT der University of Europe for Applied Sciences (UE) untersucht ökologische, soziale und kulturelle Bedeutung des Wattenmeers- Psychologische und datenbasierte Studien von der Insel Borkum liefern Strategien für umweltfreundlichen Tourismus- Visuelle Arbeiten zeigen die Fragilität und Schönheit des UNESCO-Weltnaturerbes.Das interdisziplinäre Forschungsprojekt der University of Europe for Applied Sciences (UE) untersucht anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Ernennung des Wattenmeers zum UNESCO-Weltnaturerbe die ökologische, kulturelle und soziale Bedeutung des Wattenmeers auf der Insel Borkum.Erforschung des Wattenmeers aus verschiedenen BlickwinkelnUnter der Leitung renommierter Wissenschaftler*innen und Künstler*innen - darunter Prof. Dr. Silke Heuse (Umweltpsychologie), Prof. Dr. Iris Lorscheid (Datenanalyse) und Prof. Dr. Nina Röder (Fotografie) - wurde das Projekt interdisziplinär realisiert. Studierende der Fachbereiche Art & Design, Psychologie und Datenwissenschaft der UE arbeiteten zusammen, um die ökologische, soziale und kulturelle Bedeutung des Wattenmeers zu erfassen.AM WATT wurde im Sommer 2024 auf der Nordseeinsel Borkum ins Leben gerufen. Die Insel, deren einzigartiges Wattenmeer als Schlüsselregion für Biodiversität und Klimaschutz gilt, diente als Ausgangspunkt für wissenschaftliche und künstlerische Untersuchungen. Ziel des Projekts ist es, nachhaltige Tourismuspraktiken zu analysieren, innovative Ansätze zu entwickeln und das Bewusstsein für den Schutz sensibler Ökosysteme zu stärken."Unsere Forschung zeigt, dass psychologische Faktoren wie Umweltbewusstsein und soziale Einstellungen entscheidend dafür sind, ob Menschen auch im Urlaub nachhaltige Entscheidungen treffen. Mit den Ergebnissen von AM WATT wollen wir nicht nur ein besseres Verständnis für nachhaltiges Verhalten schaffen, sondern auch Wege aufzeigen, wie Destinationen, wie z.B. Borkum, umweltfreundliches Handeln fördern können", kommentiert Prof. Dr. Silke Heuse, Studiengangsleiterin für Business Psychology (B.Sc.), Campus Berlin | Programmkoordinatorin & Studiengangsleitung für Psychologie (B.Sc.), Campus Hamburg | Prodekanin für den Fachbereich Business, Campus HamburgDas Projekt vereint empirische Forschung und künstlerische Reflexion:- Nachhaltigkeitsstudien: Prof. Dr. Iris Lorscheid und Prof. Dr. Silke Heuse führten Analysen zum nachhaltigen Verhalten von Tourist*innen durch. Die Ergebnisse zeigen, dass umweltfreundliche Praktiken und Entscheidungen durch psychologische Faktoren wie Umweltbewusstsein und soziale Normen positiv beeinflusst werden können.- Borkum Analytics Project: Mithilfe von Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz wurden Besuchersegmente und deren Präferenzen für nachhaltige Tourismuslösungen untersucht.- Künstlerische Reflexionen: Fotografien, Illustrationen und Filme von Studierenden bringen die fragile Schönheit und die Schutzbedürftigkeit des Wattenmeers zum Ausdruck.Die Forschungsergebnisse und Kunstwerke sind in der Publikation AM WATT zusammengefasst, die innovative Handlungsempfehlungen für nachhaltigen Tourismus bietet.Ausstellungseröffnung und Buch-Launch in HamburgDie Ergebnisse des Projekts werden am 24. Januar 2025 in einer Ausstellung (https://emop-berlin.eu/exhibition/am-watt/b725ed10-0868-4184-b233-ff005fdcca8c/) präsentiert. Die Ausstellung lädt Besucher*innen dazu ein, das Wattenmeer aus neuen Perspektiven zu entdecken und sich mit den Herausforderungen und Chancen nachhaltigen Tourismus auseinanderzusetzen. Außerdem wird hier die Publikation AM WATT gelauncht. Herausgeberinnen des Buches sind Prof. Dr. Nina Röder und Evelyn Solinski.- Ort: Fotostudio (1. OG), UE Campus Hamburg, Museumstraße 39, 22765 Hamburg- Zeit: 20:00 Uhr- Eröffnung durch: Prof. Dr. Iris Lorscheid und Prof. Dr. Silke Heuse"Die Arbeiten im Rahmen von AM WATT, wie Janek Fronzecks und Philipp Heins Infrarotfotografien oder Kimberley Schlimms poetische Auseinandersetzung mit der Zerbrechlichkeit der Natur, zeigen, wie kraftvoll künstlerische Reflexionen sein können. Sie machen nicht nur die Lebenskraft und Schutzbedürftigkeit des Wattenmeers sichtbar, sondern eröffnen auch neue Perspektiven, um die Bedeutung dieses einzigartigen Ökosystems emotional zu begreifen und den Umweltschutz visuell zu vermitteln", kommentiert Prof. Dr. Nina Röder, Studiengangsleiterin BA Fotografie & Neue Medien, Campus Hamburg.Weitere Informationen finden Sie hier:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Wuv_aaR1UTLZmKpHuIHeZnJ5jMXDCQskÜber die University of Europe for Applied Sciences (UE)Die UE bietet Bachelor-, Masterstudiengänge sowie duale Bachelor- und MBA Studiengänge an und wurde institutionell vom Wissenschaftsrat für die maximale Laufzeit von zehn Jahren akkreditiert sowie von der FIBAA System-akkreditiert. Die Hochschule erhielt bereits zwei Mal den Deutschen Bildungs-Award. Darüber hinaus wurden ihre praxisnahen dualen Studiengänge mit dem Siegel des STERN als "Bester Anbieter duales Studium" ausgezeichnet. Die University of Europe for Applied Sciences ist Teil der GUS Germany GmbH (GGG), einem dynamischen Netzwerk von Bildungseinrichtungen mit mehr als 15.000 Studierenden an Standorten in Deutschland, Europa und darüber hinaus. Derzeit hat die UE 7.800+ Studierende aus 143 Nationen.Über das Projekt AM WATTDas interdisziplinäre Forschungsprojekt AM WATT der University of Europe for Applied Sciences untersucht die ökologische, kulturelle und soziale Bedeutung des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer. Ziel des Projekts ist es, durch die Kombination von Wissenschaft und Kunst innovative Ansätze für nachhaltigen Tourismus zu entwickeln und ein Bewusstsein für den Schutz sensibler Ökosysteme zu schaffen. AM WATT vereint die Expertise führender Wissenschaftler:innen mit den kreativen Perspektiven Studierender und liefert wertvolle Einblicke sowie konkrete Handlungsempfehlungen für die ökologische Transformation im Tourismus.