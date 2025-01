ADX Energy erhält Genehmigung für Gasprojekt in Italien

Anzeige / Werbung ADX Energy hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Genehmigung für die Explorationslizenz (d 363 C.R-.AX) im sizilianischen Kanal erhalten hat. Dieser Fortschritt sei ein Meilenstein für das Unternehmen und ein Zeichen dafür, dass sich die Rahmenbedingungen in Italiens Energiesektor wieder verbessern, nachdem jahrelang keine neuen Lizenzen erteilt worden seien. ADX Energy hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Genehmigung für die Explorationslizenz (d 363 C.R-.AX) im sizilianischen Kanal erhalten hat. Dieser Fortschritt sei ein Meilenstein für das Unternehmen und ein Zeichen dafür, dass sich die Rahmenbedingungen in Italiens Energiesektor wieder verbessern, nachdem jahrelang keine neuen Lizenzen erteilt worden seien. Hintergrund der Lizenz Die Lizenz erstreckt sich über 346 Quadratkilometer in einer vielversprechenden Region des Mittelmeers. ADX erklärte, dass das Gebiet bedeutende Vorkommen von "süßem" (schwefelfreiem) Erdgas beherbergen könne, welches den Umweltstandards der Europäischen Union entspreche. Historische Bohrungen wie die Nilde-2 aus den 1980er Jahren hätten bereits Hinweise auf hochwertiges Gas geliefert.



Dieses Gas zeichne sich durch mehrere Vorteile aus: Es sei nicht korrosiv, erfordere keine teuren Entschwefelungsprozesse und vermeide umweltbelastende Schwefeldioxid-Emissionen. Aufgrund dieser Eigenschaften sei es am Markt besonders gefragt, was die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter erhöhe. Die Lagerstätten befinden sich in Tiefen von 700 bis 1.300 Metern, bei moderaten Wassertiefen von etwa 100 Metern, was die Erschließung erleichtere. Standortkarte mit der Genehmigung und den produzierenden Feldern mit analogen Gasvorkommen Italiens Rahmenbedingungen könnten das Projekt fördern Das italienische Umwelt- und Energieministerium habe die technische und wirtschaftliche Kapazität von ADX umfassend geprüft und die Lizenz freigegeben. Die formale Genehmigung werde laut Unternehmensangaben im ersten Quartal 2025 erwartet. ADX betonte, dass das Projekt von Italiens günstigen steuerlichen Rahmenbedingungen profitiere. Mit einer Lizenzgebühr von nur 10 % und einem effektiven Steuersatz von 29 % seien die finanziellen Rahmenbedingungen besonders attraktiv. Auch die Nähe zur gut entwickelten Infrastruktur, wie der Transmed-Pipeline, reduziere die Kosten für eine potenzielle Markteinführung erheblich. Lageplan mit den Transmed- und Greenstream-Pipelinesystemen in der Nähe der Genehmigung. Moderne Technik zur Erschließung der Ressourcen ADX plant, fortschrittliche seismische Reprozessierungstechniken einzusetzen, um bestehende 2D-Daten zu verfeinern und neue 3D-Daten zu erheben. Erste geologische Analysen deuteten auf vielversprechende Strukturen hin, die potenziell mehrere gestapelte Gasvorkommen enthalten könnten. Die Nähe zu anderen erfolgreichen Projekten, wie dem Argo-Cassiopea-Gasprojekt von ENI, das über Reserven von 360 Milliarden Kubikfuß (BCF) verfüge, unterstreiche die strategische Bedeutung der Lizenz. Solche vergleichbaren Projekte würden die Attraktivität der Region weiter erhöhen. Bedeutung für ADX Energy Paul Fink, Technischer Direktor von ADX Energy, hob hervor, dass die Lizenz eine entscheidende Chance biete, um das Unternehmen im europäischen Energiesektor stärker zu positionieren. Mit langjähriger Erfahrung und technischer Expertise habe sich ADX auf dieses Vorhaben vorbereitet. Fink betonte, dass die Lizenz dem Unternehmen die Möglichkeit gebe, mit Branchengrößen wie ENI, Shell und Total in einer vielversprechenden Region mitzuhalten. Die ersten Explorationsaktivitäten seien für 2025 geplant, um das Potenzial der Lizenz systematisch zu bewerten. Ausblick Der Erhalt der Explorationslizenz im sizilianischen Kanal werde laut ADX neue Perspektiven eröffnen, um nachhaltiges und gefragtes Gas für den europäischen Markt bereitzustellen. Mit den günstigen Rahmenbedingungen, moderner Technik und einer starken Nachfrage nach umweltfreundlichem Gas könnte dieses Projekt das Wachstum des Unternehmens entscheidend vorantreiben. Es bleibe spannend, wie ADX diese Gelegenheit nutzen werde, um sich langfristig in Europa zu etablieren.

