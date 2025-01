Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit dem Amtsantritt von Donald Trump herrscht Unsicherheit an den Finanzmärkten vor, so die Analysten der Helaba.Im Fokus stehe die Handelspolitik. Zwar würden mögliche Zölle gegenüber Kanada, Mexiko, China und auch der EU in Aussicht gestellt, überstürzt handle Trump in dieser Angelegenheit aber nicht, und daher habe sich die Stimmung an den Finanzmärkten auch kaum getrübt. Am Rentenmarkt habe es eine Verschnaufpause gegeben, nachdem der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bei 132,15 ein neues Impulshoch markiert habe. Zu einem Test der 21-Tagelinie, die heute bei 132,33 verlaufe, sei es nicht gekommen. Ohnehin wären Hoffnungen auf eine Trendwende erst bei Überschreiten des ersten Retracements (132,92) der dynamischen Abwärtsbewegung von Anfang Dezember bis Mitte Januar berechtigt. ...

