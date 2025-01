Nonnenhorn (ots) -Lange Wartelisten, gestresstes Personal und unzufriedene Patienten - der Fachkräftemangel in der Therapiebranche macht Praxen, Rehazentren und Kliniken schwer zu schaffen. Sind Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden aber tatsächlich nicht zu finden oder liegt es an den falschen Methoden zur Mitarbeitergewinnung?Der steigenden Nachfrage nach therapeutischen Leistungen, die sich aus einer höheren Zahl älterer Menschen und der Zunahme chronischer Erkrankungen ergibt, steht ein begrenztes Angebot an Fachkräften gegenüber. Für die Mitarbeiter von Praxen, Rehazentren und Kliniken bedeutet das eine höhere Arbeitsbelastung, die zu krankheitsbedingten Ausfällen und eventuell sogar zu Kündigungen führt. Dadurch verschärft sich die Situation und die Gesundheitseinrichtungen geraten letztlich in eine Abwärtsspirale, die immer längere Wartelisten, immer unzufriedenere Patienten, immer mehr Ausfälle und eine zunehmende Abwanderung des Personals mit sich bringt. Lässt sich dieser Teufelskreis irgendwie durchbrechen? "Der Fachkräftemangel ist eine Realität und die Lage am Arbeitsmarkt wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern", sagt Matthias Langwald, Gründer von TheraTalent. "Die Praxen sollten daher begriffen haben, dass sie in einem harten Wettbewerb um die besten Mitarbeiter stehen, doch ihre Methoden zur Personalgewinnung lassen das in der Regel nicht erkennen. Darunter leidet nicht nur die Qualität der Patientenversorgung, denn eine unbesetzte Stelle bedeutet schließlich auch einen enormen Umsatzverlust.""Wer Physiotherapeuten, Ergotherapeuten oder Logopäden von einer Bewerbung überzeugen möchte, wird keinen Erfolg haben, wenn er ihnen einfach mitteilt, dass er sie sucht", fügt der Personalexperte hinzu. "Er muss ihnen vielmehr zeigen, was sie erwartet, und ihnen erklären, warum sich eine Bewerbung lohnt." Unter dieser Prämisse hat sich Matthias Langwald mit TheraTalent auf die Fachkräftegewinnung für die Therapiebranche spezialisiert und besetzt offene Stellen mit maßgeschneiderten Recruiting-Strategien innerhalb von 30 Tagen. Was viele Gesundheitseinrichtungen bei der Personalsuche falsch machen und wie sie ihre Probleme nachhaltig lösen können, erfahren Sie hier.Analyse des Fachkräftemangels in der Physiotherapie, Ergotherapie und LogopädieDer Fachkräftemangel in der Therapiebranche zeigt sich konkret darin, dass 80 bis 90 Prozent der Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden in Festanstellung sind. Diese Fachkräfte suchen in der Regel nicht aktiv nach neuen Positionen und werden daher Stellenanzeigen auf Plattformen wie StepStone, Indeed oder in Lokalzeitungen häufig nicht wahrnehmen. Bewerbungen, die dennoch eingehen, entsprechen oft nicht den Anforderungen - entweder aufgrund fehlender Qualifikationen oder weil die Bewerber nicht ins Team passen. Zudem vermitteln die herkömmlichen Stellenanzeigen in der Regel nur die Anforderungen und wenigen Vorteile des Arbeitgebers, ohne einen wirklichen Eindruck davon zu geben, wie es in der Praxis aussieht: Wie ist die Arbeitsatmosphäre? Wer sind die Kollegen? Und was spricht eigentlich für einen Jobwechsel?Angesichts dieser Probleme greifen immer mehr Praxen auf Headhunter zurück, die gezielt nach geeigneten Mitarbeitern suchen. Allerdings ist dieser Weg mit hohen Kosten verbunden: Eine Praxis muss mit 15.000 bis 20.000 Euro pro erfolgreicher Vermittlung rechnen - eine Summe, die aus wirtschaftlicher Sicht schwer zu rechtfertigen ist. Moderne Recruiting-Methoden bieten eine deutlich günstigere und schnellere Alternative, um offene Stellen mit qualifizierten Fachkräften aus der Region zu besetzen.Gezielte Recruiting-Strategien für eine nachhaltige Fachkräftegewinnung in der TherapiebrancheModerne Recruiting-Methoden richten sich gezielt an Fachkräfte, die zwar bereits fest angestellt sind, aber grundsätzlich offen für einen Jobwechsel wären, wenn sich eine passende Gelegenheit bietet. Das Ziel ist es, ihnen ein attraktives Angebot zu machen und sie von einer Bewerbung zu überzeugen. Hierbei kommen bewährte Ansätze aus dem Online-Marketing zum Einsatz, die für die Mitarbeitergewinnung angepasst wurden. Diese Methoden steigern die Sichtbarkeit der Praxen als Arbeitgeber und machen sie in der Region bekannt. Damit die Kampagnen die richtigen Fachkräfte erreichen, werden zudem demografische und geografische Filter genutzt, die eine genaue Ansprache der Zielgruppe ermöglichen. Das Resultat ist eine deutlich höhere Anzahl an Bewerbungen, wobei gleichzeitig die Qualität der Bewerber erhalten bleibt.Eine effiziente Recruiting-Methode wird sich allerdings nicht auf die Suche nach geeigneten Fachkräften beschränken, sondern auch den Bewerberprozess in den Blick nehmen. Der Prozess sollte zum einen so gestaltet sein, dass er eine schnelle und unkomplizierte Bewerbung ermöglicht, damit die Fachkräfte unterwegs nicht verloren gehen. Im Idealfall bauen sie bereits in dieser Phase eine Bindung zu ihrem neuen Arbeitgeber auf. Zum anderen dreht es sich darum, eine Vorqualifizierung vorzunehmen, sodass ungeeignete Bewerber frühzeitig aussortiert werden und sich die Bewerbergespräche auf exakt passende Kandidaten konzentrieren können. Klar sollte sein, dass all diese Maßnahmen nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn sie auf einer Kombination von Fachwissen und Branchenerfahrung beruhen.Der große Vorteil der modernen Recruiting-Methoden ist, dass sie nicht nur einen einfachen, effizienten und kostengünstigen Weg zur Besetzung offener Stellen bieten, sondern die Fachkräftegewinnung darüber hinaus planbar machen, indem sie systematisch und strategisch vorgehen. Die Personalfrage kann überdies nachhaltig gelöst werden, weil die gezielte Auswahl der Kandidaten zu einer besseren Bindung an die Praxis führt und sich die Fluktuation damit deutlich verringert. 