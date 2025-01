Die Alphabet-Aktie erreichte am 21. Januar 2025 ein neues 52-Wochen-Hoch von 202,29 USD, was einem Kursanstieg von 1,8 Prozent im NASDAQ-Handel entspricht. Der Tech-Gigant verstärkt seine Position im Bereich der Künstlichen Intelligenz durch eine zusätzliche Milliarden-Investition in das KI-Unternehmen Anthropic, was von Anlegern positiv aufgenommen wurde. Die strategische Entscheidung, weitere eine Milliarde US-Dollar in das vielversprechende Start-up zu investieren, unterstreicht Alphabets Ambitionen, seine Marktposition im stark umkämpften KI-Sektor auszubauen und sich gegen aufstrebende Wettbewerber zu behaupten.

Positive Geschäftsentwicklung stimmt Analysten optimistisch

Die robuste Geschäftsentwicklung des Unternehmens spiegelt sich in den Quartalszahlen wider. Im dritten Quartal 2024 konnte Alphabet einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 15,07 Prozent auf 88,25 Milliarden USD verzeichnen, während der Gewinn pro Aktie bei 2,14 USD lag. Analysten zeigen sich zuversichtlich für die weitere Entwicklung und haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,71 USD festgelegt. Die Experten erwarten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 8,02 USD, was die positive Grundstimmung für die Alphabet-Aktie unterstreicht.

Anzeige

Alphabet-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Alphabet-Analyse vom 22. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Alphabet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Alphabet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Alphabet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...