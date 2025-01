Frankfurt am Main (ots) -Eine moderne Webseite ist weit mehr als nur das digitale Aushängeschild eines Unternehmens - sie ist ein entscheidender Erfolgsfaktor und der Ort, an dem Interessenten zu Kunden werden - oder eben nicht. Aktuelle Studien der Stanford University zeigen: 75 Prozent der Kunden beurteilen die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens anhand des Webdesigns. Innerhalb weniger Sekunden entscheiden sie, ob sie auf einer Seite bleiben oder sie verlassen.Es steht demnach außer Frage, dass die Webseite zur Umsatzhöhe eines Unternehmens beiträgt. Doch nicht nur das Design ist hierfür relevant, auch die Benutzerfreundlichkeit nimmt einen hohen Stellenwert bei Usern ein. Gleichzeitig können viele Unternehmen nur begrenzt Budget für die Webseitengestaltung zur Verfügung stellen. Das macht die Konzeption und Umsetzung des Online-Auftritts zunehmend zum Balanceakt. Wie also können Unternehmen eine Webseite gestalten, die sowohl überzeugt als auch bezahlbar bleibt? Im Folgenden zeigen wir die wichtigsten Trends, Funktionen und Tipps für einen erfolgreichen Online-Auftritt im Jahr 2025.Individualität als wichtigste Aufgabe bei der WebseitenerstellungDas Internet bietet zu jedem Thema unzählige Webseiten. Damit User gerne und interessiert auf einer bestimmten Seite verweilen, muss sich diese von der Masse abheben. Das gilt besonders für Unternehmen, die mit zahlreichen Wettbewerbern konkurrieren. Häufig ist es jedoch so, dass die eigene Kreativität limitiert ist und Unternehmer nicht genau wissen, wie sie ihre Zielgruppe wirkungsvoll erreichen. Individualität ist der Schlüssel, um sich abzuheben. Durch gezieltes Branding - etwa konsistente Farbwahl, CI-konforme Bildsprache und professionelle Typografie - schaffen Unternehmen Wiedererkennungswert und Vertrauen.Zudem lohnt es sich, auf moderne Designelemente wie animierte Grafiken oder interaktive Features zu setzen. Diese betonen nicht nur die Innovationskraft eines Unternehmens, sondern sorgen auch für eine stärkere Nutzerbindung. Wichtig dabei: Der erste Eindruck zählt - und dieser wird durch professionelle Gestaltung geprägt.Interaktivität als ErfolgsfaktorInteraktive Features steigern die Verweildauer: Wer eine erfolgreiche und individuelle Webseite gestalten möchte, sollte einige grundsätzliche Empfehlungen berücksichtigen. Dazu gehören Elemente, die eine aktive Kundeninteraktion ermöglichen. Mit Umfragen, einer aktivierenden Landingpage, einem Karriereportal, Webinaren oder Onboarding-Sequenzen lassen sich vielfältige Optionen schaffen, die die Verweildauer der User und deren Interaktionsrate auf der Webseite erhöhen. Das bedeutet auch, dass ein Online-Auftritt heute deutlich mehr Content beinhalten sollte als früher. Experten empfehlen genug Inhalte, um etwa vier bis fünf Bildschirme damit zu füllen.Mehr Vertrauen bedeutet mehr Wert: Testimonials, also positive Erfahrungsberichte anderer Kunden, sind zudem ein wichtiges Instrument, um Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen. Sie schaffen Glaubwürdigkeit, indem sie die Qualität und Zuverlässigkeit eines Unternehmens aus der Perspektive realer Nutzer belegen. Interessanterweise setzen viele Unternehmen auf drei ausgewählte Kundenstimmen, um ihre Leistungen zu präsentieren. Um das Vertrauen zusätzlich zu stärken und sich von der Masse abzuheben, sollten Unternehmen jedoch bewusst eine größere Anzahl von Testimonials - etwa zehn, 50 oder sogar 100 - auf ihrer Webseite präsentieren.Darüber hinaus ist die Webseite ein wertvolles Instrument, um den Vertrauensaufbau zum Unternehmen zu stärken. Dafür reichen jedoch nicht nur die üblichen drei Testimonials. Stattdessen können Firmen beispielsweise umfangreiche Case Studies anbieten, die Interessenten einen tieferen Einblick in die Arbeitsweise des Unternehmens gewähren.Praktische Tipps für die Umsetzung des WebseitenkonzeptsFür die Umsetzung eines Webseitenkonzepts stehen Unternehmen zahlreiche Software-Anwendungen zur Verfügung. Bei der Wahl des Programms sollten sich Firmen jedoch ausreichend Zeit nehmen. Tools wie WordPress oder moderne Website-Baukastensysteme bieten Flexibilität, erfordern jedoch spezifisches Know-how. Unternehmen, die keine internen Ressourcen haben, sollten daher auf intuitive und einfache Plattformen zurückgreifen.Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Lead-Generierung. Multi-Step Funnels und dynamische Formulare bieten heute innovative Möglichkeiten, Besucher gezielt durch den Verkaufsprozess zu führen. Werden diese Optionen geschickt genutzt und an das übrige Design angepasst, lassen sich damit erheblich mehr Leads generieren als mit Standard-Formularen.Über Marcel Knopf:Marcel Knopf ist Mitgründer der Onepage GmbH, die er 2018 zusammen mit Nikita Makukhin ins Leben gerufen hat. Mit der Plattform bieten sie kleinen und mittelständischen Unternehmen eine schnelle und effiziente Lösung zur Erstellung von Webseiten, Landingpages und Funnels - alles mit nur einem Tool. Weitere Informationen unter: https://onepage.io/dePressekontakt:Onepage GmbHVertreten durch den Geschäftsführer: Marcel KnopfE-Mail: presse@onepage.ioWebsite: https://onepage.io/deOriginal-Content von: Onepage GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177401/5954387