Interview mit Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG

Die Wiener EPH Group AG bietet seit dem 21. Januar 2025 die erste KMU-Anleihe des Jahres an. Die neue siebenjährige Tourismus-Anleihe (ISIN: DE000A3L7AM8), die an den Börsen Wien und Stuttgart notieren wird, hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und und ist mit einem Zinskupon von 10% p.a. ausgestattet. Der Kupon wird wie schon bei der ersten EPH-Anleihe monatlich ausgezahlt. Alexander Lühr, der seit vergangenem Jahr die Geschäftsführung der EPH Group AG leitet, erläutert die strategischen Vorhaben des Unternehmens und gibt Einblicke in die aktuelle Projekt-Pipeline.Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Lühr, die EPH Group begibt erneut eine Unternehmensanleihe. Warum haben Sie sich jetzt für diesen Schritt jetzt zum Jahresbeginn entschieden und wofür sollen die Anleihe-Mittel konkret genutzt werden?

Alexander Lühr: Die Entscheidung zur Emission einer neuen Unternehmensanleihe zu Jahresbeginn 2025 war strategischer Natur. Unser Ziel ist es, den positiven Schwung aus dem Vorjahr zu nutzen und die Finanzierungsbasis für wichtige Entwicklungsprojekte zu sichern. Die Mittel werden in den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Premium- und Luxushotels in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen investiert.

"Wollen den positiven Schwung aus dem Vorjahr nutzen"

Anleihen Finder: Welche Projekte haben Sie dabei konkret im Fokus? Wie weit sind die Planungen vorangeschritten und etwaige Verträge bereits unterschrieben?

Alexander Lühr: Aktuell arbeiten wir an einem außergewöhnlichen Resort in den Kitzbüheler Alpen. Das ca. 35.000 Quadratmeter große Grundstück in bester Lage befindet sich bereits im Eigentum unserer Beteiligungsgesellschaft. Wir rechnen damit, dass die Baugenehmigung bis Herbst 2025 erteilt wird. Für den Betrieb des Resorts liegt bereits ein Termsheet eines äußerst renommierten Betreibers vor. Details dazu können wir in Kürze bekanntgeben.

Außerdem haben wir uns an der Pure Place ...

Den vollständigen Artikel lesen ...