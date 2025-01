First Graphene: Neue Märkte in Indien und Brasilien beflügeln Expansion

Anzeige / Werbung

First Graphene berichtet, dass es 2025 bedeutende Fortschritte erzielt habe, indem neue Partnerschaften in Indien und Brasilien geschlossen wurden. Diese strategischen Initiativen sollen die globale Präsenz des Unternehmens erweitern, das sich auf die Produktion von Graphen spezialisiert hat - einem Material, das vor allem in der Bauindustrie, bei Kunststoffen und Beschichtungen Anwendung findet.

First Graphene habe mitgeteilt, dass es durch zwei neue Vertriebsverträge den Zugang zu den aufstrebenden Märkten Indien und Brasilien gesichert habe. Ein fünfjähriger Vertrag ermögliche die nicht-exklusive Verbreitung von PureGRAPH in Indien. In Brasilien sei die Einführung des Produkts in mehrere Branchen geplant. Damit sei das Unternehmen nun in neun Ländern mit zehn Vertriebspartnern aktiv, was die internationale Marktpräsenz erheblich erweitere.

Das Umfangreiches Vertriebsnetz stärkt globale Präsenz und Akzeptanz von PureGRAPH

Finanzielle Unterstützung für Forschung und Entwicklung

Das Unternehmen teilte mit, eine Steuergutschrift in Höhe von rund 166.000 AUD für Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Großbritannien erhalten zu haben. Weitere Rückerstattungen könnten im laufenden Quartal folgen, die auf Arbeiten in der Produktionsanlage in Henderson, Westaustralien, basieren. Diese Mittel sollen die Innovationsprojekte von First Graphene fördern und zur Stärkung der finanziellen Basis beitragen.



CEO Michael Bell betonte: "Diese zusätzlichen Distributionsvereinbarungen verstärken die globale Präsenz von First Graphene, da wir mit etablierten Vertriebspartnern und deren hochkarätigen Kunden zusammenarbeiten, um unsere Produkte zu fördern. Dies wird das Unternehmen in eine starke Position versetzen, wenn wir 2025 mit einem klaren Fokus auf die Einführung von PureGRAPH in neue und aufstrebende globale Märkte starten. Ergänzend zu unserem anstehenden Portfolio von Möglichkeiten stärkt der Eingang von Steuerrückerstattungen aus F&E-Arbeiten in unserem britischen Werk unsere finanzielle Lage."

PureGRAPH: Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus

PureGRAPH wird als innovativer Zusatzstoff beschrieben, der Beton, Kunststoffe und Beschichtungen leistungsfähiger mache. Besonders in der Zement- und Betonindustrie könnten mit diesem Zusatzstoff CO2-Emissionen um bis zu 15 % gesenkt werden, indem der Anteil von Klinker, einem klimaschädlichen Bestandteil, reduziert werde. Laut dem Unternehmen sei PureGRAPH ein Schlüsselelement der Wachstumsstrategie und habe weltweit großes Interesse geweckt.

Über First Graphene

Das Unternehmen zählt sich zu den führenden Anbietern von Graphen und verfüge über eine hochmoderne Fertigungsanlage in Westaustralien mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu 100 Tonnen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Industriepartnern strebe First Graphene an, neue Anwendungen für Graphen zu entwickeln, um sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Nachhaltigkeit in verschiedenen Industrien zu steigern.