Nürnberg (ots) -NORMA, einfach "sehr gut": Das haben die Testerinnen und Tester von ÖKO-TEST gleich zu Beginn des neuen Jahres wieder bestätigt. Denn sowohl die ELCURINA pflegende Handcreme mit Kokos und Sheabutter als auch der Bio-Tofu geräuchert von BIO SONNE haben im aktuellen Januar-Test überzeugt. Beide Produkte zählen mit dem Endergebnis "sehr gut" zu den besten ihrer Klasse und lassen dabei die Konkurrenz teilweise deutlich hinter sich. Die Resultate der Expertinnen und Experten zeigen eines ganz klar: Der Nürnberger Discounter NORMA überzeugt bei Lebensmitteln genauso wie bei Hygieneartikeln.Viel drin für wenig GeldWie immer schauen sich die ÖKO-Testerinnen und -Tester nicht nur den Geschmack, die Inhaltsstoffe und die Herkunft der Zutaten an - auch auf den Preis kommt es an. In allen Belangen kann der Räuchertofu von BIO SONNE brillieren. Mit gerade einmal 1,10 Euro pro 100 Gramm zählt er zu den günstigsten unter den insgesamt 19 verschiedenen Sorten. Die Sojabohnen stammen aus Österreich und Deutschland und wurden von den Profis ohne Mängel bei den Inhaltsstoffen und mit einem "leicht salzigen" Geschmack mit "Rauchnote" bewertet. Eben genau das, was man als Kundin oder Kunde vom Räuchertofu erwarten sollte. Auch mit seiner Schnitt- und Bissfestigkeit kann das NORMA-Produkt punkten. Alles in allem ein Top-Ergebnis.Beste Produkte für Hygiene und WohlbefindenAuch im Test von 50 Handlotionen sticht das Discount-Sortiment von NORMA hervor. Die pflegende Handcreme mit Kokos und Sheabutter von ELCURINA ist mit einem Preis von nur 51 Cent für 75 Milliliter deutlich günstiger als die Konkurrenz, ist vegan, leicht parfümiert und enthält auch bei ganz genauem Hinsehen der Expertinnen und Experten keine bedenklichen oder umstrittenen Inhaltsstoffe. ÖKO-TEST hat die Handcreme auch auf etwaige Kunststoffverbindungen in der Rezeptur untersucht und gibt grünes Licht - keinerlei Einwände seitens der Profis. Zusammen mit den 42 Prozent Rezyklatanteil, also der Menge an recyceltem Material in der Verpackung, fällt das Gesamtergebnis auch hier "sehr gut" aus. Wer seinen Händen und dem Geldbeutel etwas Gutes tun will, kann bedenkenlos bei NORMA zugreifen.Das Sortiment des Nürnberger Lebensmittel-Händlers wird regelmäßig in Verbrauchertests ausgezeichnet: Tadellose Inhaltsstoffe in Kombination mit einem besonders günstigen Preis überzeugen die Jurys immer wieder aufs Neue. NORMA beweist so, dass hohe Qualität auch im Discountbereich einen Platz findet.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5954401