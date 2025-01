Vossloh stärkte seine Position auf dem britischen Markt durch einen Auftrag in Höhe von 30 Mio. EUR von PORR für das Hochgeschwindigkeitsprojekt HS2. Dieser Auftrag entspricht der steigenden Nachfrage nach nachhaltiger Verkehrsinfrastruktur und sichert stabile Umsätze bis 2027. Der Auftrag folgt auf einen Rekordauftragseingang von 1,03 Mrd. EUR in den ersten 9 Monaten 2024, ein Anstieg von 8,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Segment Customized Modules zeigte starkes Wachstum und trieb die Gesamtleistung an. Der neue Auftrag ist besonders bedeutsam, da er aus dem Segment Core Components stammt, das eine hohe EBIT-Marge aufweist und die Margenentwicklung des Unternehmens unterstützt. Das HS2-Projekt ist ein Meilenstein in der Modernisierung des britischen Verkehrssystems und bietet Potenzial für weitere Projekte in Großbritannien für Vossloh. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung, erhöhen ihre EBIT-Schätzungen und das Kursziel auf 60,00 EUR (zuvor 57,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vossloh%20AG