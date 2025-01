Köln (ots) -- "Fare la Scarpetta" ist die italienische Bezeichnung für die Geste, die letzten Tropfen der Sauce mit einem Stück Brot vom Teller aufzunehmen.- In Deutschland ist die Geste beliebt, wenn auch kontrovers diskutiert: Während rund ein Viertel der Befragten diese als unangemessen empfinden, lieben rund zwei Drittel aller Deutschen diese Art ein Gericht bis zum letzten Bissen in vollen Zügen genießen zu können.- Barilla AL BRONZOs perfekte Saucenhaftung macht diese ikonische Geste nun mit Pasta möglich - stilvoll und salonfähig.- Pasta hat in der Fine-Dining-Welt - im Restaurant, aber auch zu Hause bereits ihren festen Platz gefunden. Dabei sind die Deutschen laut einer Umfrage bestens vertraut mit der Tischetikette für besondere Anlässe, empfinden aber das durch den aktuellen Zeitgeist geborene Thema "Handy auf dem Tisch legen" als absolutes No-Go."Fare la Scarpetta", die letzten Tropfen der Sauce mit einem Stück Brot vom Teller aufzunehmen, ist in Italien ein weit verbreiteter Brauch bei Tisch und Teil der italienischen Kultur. Auch hierzulande ist diese Art, seine Mahlzeit abzurunden, durchaus verbreitet. Die Geste symbolisiert das Begehren, ein Gericht bis zum letzten Bissen in vollen Zügen zu genießen.Scarpetta: Gleichzeitig beliebt und kontrovers diskutiert in DeutschlandIn einer repräsentativen Umfrage hat Barilla die Deutschen zu ihren Essgewohnheiten, der Bedeutung von Tischetikette und ihrer Begeisterung für die "Scarpetta" befragt. Dabei zeigt sich: In Deutschland erfreut sich die Geste großer Beliebtheit - wenn auch diese hier bislang keinen etablierten Namen hat. Rund zwei Drittel aller Deutschen nutzen die Scarpetta-Geste, um die letzten Saucentropfen mit einem Stück Brot vom Teller aufzunehmen; Etwas mehr als ein Viertel macht dies sogar regelmäßig, und knapp 60 Prozent finden, dass dadurch der Genuss beim Essen gesteigert werden kann.Kontrovers diskutiert wird jedoch, ob die Scarpetta "erlaubt" ist oder gegen die Tischetikette verstößt - rund ein Viertel der Befragten finden die Geste unangemessen, insbesondere im Fine Dining-Kontext.Barilla AL BRONZO - die Pasta, die Scarpetta kannMit Barilla AL BRONZO geht Scarpetta nun auch mit Pasta, dank ihrer perfekten Saucenhaftung. Damit bietet Barilla AL BRONZO für beide Ansichten zur Geste - beliebt oder unangemessen - eine neue, absolut stilvolle und salonfähige Lösung. Die raue Oberflächentextur der Pasta Barilla AL BRONZO ist entscheidend für die perfekte Saucenhaftung und damit für ein vollmundig, intensives Geschmackserlebnis - bis zum letzten Bissen. Die charakteristische Textur der Premium-Pasta wird durch ein exklusives Bronze-Herstellungsverfahren kreiert, wobei der Teig mit hohem Druck durch Bronze-Formen mit speziellen Mikrogravuren gepresst wird."Scarpetta ist die italienische Bezeichnung für die traditionelle Geste, die letzten Tropfen der Sauce mit einem Stück Brot vom Teller aufzunehmen - und so das Gericht bis zum letzten Bissen zu genießen. Eine Geste, die normalerweise dem Tisch zu Hause oder eher informellen Momenten vorbehalten ist.Mit der Barilla AL BRONZO Pasta und ihrer perfekten Saucenhaftung machen wir Scarpetta nun überall zum Genuss", so Claus Butterwegge, Geschäftsführer Barilla Deutschland GmbH.Hochwertige Zutaten und durchdachtes DesignBarilla AL BRONZO wird aus besonders sorgfältig ausgewähltem Hartweizen hergestellt. Durch die Textur der Pasta und ihre Fähigkeit, Stärke während des Kochens besser zu speichern, ermöglicht AL BRONZO ein vollmundiges "al dente" Erlebnis.Pasta, besondere Anlässe und TischetiketteGeburtstage, Jahrestage, Feiertage - zu besonderen Anlässen gehört auch ein besonderes Essen. Gut 60 Prozent der Deutschen gehen mindestens einmal im Jahr in einem besonderen Restaurant essen. Ein festliches Dinner mit Freunden oder Familie zu Hause gehört sogar für die Hälfte der Deutschen mindestens einmal monatlich dazu. 68 Prozent finden, dass Pasta sehr gut zum Fine Dining passt - egal, ob zu Hause oder im Restaurant. Damit hat Pasta sich längst vom reinen Alltagsessen zu einem kulinarischen Alleskönner entwickelt - für knapp 70 Prozent der Deutschen bleibt sie das ultimative Soulfood, während sie gleichzeitig in der Fine-Dining-Welt ihren festen Platz gefunden hat.Gute Tischmanieren und angemessenes Verhalten bei einem gehobenen Essen sind für fast 80 Prozent der Deutschen wichtig. Zu legere Kleidung, eine schlechte Körperhaltung und insbesondere das Handy auf den Tisch legen - das sind die Top 3 der No-Gos beim Fine Dining.Quelle: YouGov Umfrage in Deutschland (2024) für Barilla AL BRONZO (n=1009)Pressekontakt:SGC-Stilgeflüster GmbHNikolai KeidelUnit Lead FMCG / Food & BeverageMühlenkamp 63a22303 HamburgTelefon: +49 (176) 136 995 18E-Mail: nikolai@sgc-agency.comOriginal-Content von: Barilla, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54520/5954455