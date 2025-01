Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) hat heute vorläufige Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2024 bekannt gegeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:In Q4 stieg der währungsbereinigte Umsatz um 19%. In Euro verbesserte sich der Umsatz des Unternehmens um 24% auf 5.965 Mio. EUR (2023: 4.812 Mio. EUR). Ohne die Yeezy Verkäufe in beiden Jahren stieg der währungsbereinigte Umsatz um 18%. Die Bruttomarge des Unternehmens erhöhte sich um 5,2 Prozentpunkte auf 49,8% (2023: 44,6%). Das Betriebsergebnis belief sich im vierten Quartal auf 57 Mio. EUR (2023: negatives Betriebsergebnis in Höhe von 377 Mio. EUR). ...

