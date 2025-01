Frankfurt (www.fondscheck.de) - DAX-Rekord, Bitcoin-Allzeithoch - der Tag des Amtsantritts von Donald Trump hat abermals neue Rekorde gebracht, so die Deutsche Börse AG.Die gute Stimmung halte auch am ETF-Markt an. "Das Bild ist klar, es wird weiter investiert", berichtet Frank Mohr von der Société Générale und meldet gute, wenn auch nicht weit überdurchschnittliche ETF-Umsätze. Die verzeichnen aktuell allerdings Krypto-ETNs: "Am auffälligsten sind die Krypto-Umsätze", stelle Ivo Orlemann von der ICF Bank fest. Auch Moritz Kretschmann von Lang & Schwarz sehe sehr viel Handel in den Krypto-Trackern. ...

