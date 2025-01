Die Hoffnung auf fallende US-Zinsen ist dahin, sinkende Verbraucherdaten und ein vermeintlich starken Arbeitsmarkt treiben Federal Reserve nicht in die Ecke. Der Markt reagiert enttäuscht. Was vom neuen - alten Präsidenten Trump bezüglich der Zölle und Finanzmarkt zu erwarten ist, welche Rolle der schwache Euro für exportorientierte Unternehmen bedeutet, was am Kryptomarkt gespielt wird und wo sich Chancen auftun, erfahren Sie in diesem Interview mit Jochen Stanzl, CMC Markets.