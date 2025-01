Nachdem die Oracle-Aktie bereits in den letzten fünf Tagen um knapp +10% zugelegt hat, geht es am Mittwochmorgen um weitere +9% mit dem Kurs des Datenbankkonzerns nach oben. Was macht Anleger so euphorisch und ist die Oracle-Aktie auch weiterhin ein gutes Investment? Ein gewaltiges KI-Projekt Es ist die Ankündigung eines wahrlich monumentalen Projektes, die sich der neue US-Präsident Trump selbstverständlich nicht nehmen ließ. Im Beisein der Chefs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...