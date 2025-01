Berlin (ots) -Die Heinlein Gruppe verkündet heute den operativen Start der OpenCloud GmbH. Das Unternehmen wurde im September 2024 gegründet, um mit der Open-Source-Lösung "OpenCloud" sicheres und DSGVO-konformes File-Management und Filesharing auf Enterprise-Niveau anzubieten. OpenCloud wird im 1. Quartal 2025 verfügbar sein und richtet sich bevorzugt an Unternehmen, den Bildungssektor, Forschungseinrichtungen sowie Behörden. Als Open-Source-Software steht es künftig auch der Community und Privatpersonen zur Verfügung. Die Lösung kann dabei sowohl als Software-as-a-Service-Angebot über Partner bezogen, als auch selbst im eigenen Rechenzentrum ("On-Premise") betrieben werden. Dies ermöglicht Organisationen, die volle Kontrolle über ihre Daten zu behalten - ein entscheidender Faktor für Branchen wie Bildung, Verwaltung, Forschung und Sicherheitsbehörden.Open Source als Schlüssel zu digitaler SouveränitätMit OpenCloud erweitert die Heinlein Gruppe ihr Portfolio als Anbieter digital souveräner Arbeitsplatzlösungen. Neben OpenTalk, einer Open-Source-Videokonferenzlösung, bildet OpenCloud die zweite Säule der sicheren und unabhängigen digitalen Infrastruktur, die Heinlein in Europa vorantreibt.Die Grundlage von OpenCloud bildet die unter freien Lizenzen stehende cloud-native Open-Source-Software "ownCloud Infinite Scale", die nun mit neuen Ideen und im Sinne einer verlässlichen Open-Source-Community weiterentwickelt wird. OpenCloud bietet Unternehmen und öffentlichen Institutionen damit eine technisch moderne und nutzerfreundliche Technologie für sichere Zusammenarbeit und langfristiges Filemanagement.Peer Heinlein, Gründer und Geschäftsführer der Heinlein Gruppe, erklärt: "Wir sind stolz darauf, dass gleich mehrere Entwickler mit langjähriger hoher Fachkompetenz auf uns zugekommen sind und sich hier mit ihrem ganzen Erfahrungsschatz für eine freie Open-Source-Lösung einbringen. So können wir bereits kurz nach unserer Gründung ein ausgereiftes Produkt für exzellentes File-Management und Echtzeit-Kollaboration anbieten, dass digitale Souveränität ohne Kompromisse ermöglicht."Innovation und Zusammenarbeit als ErfolgsfaktorenDie Entwicklung von OpenCloud wird durch Partnerschaften mit Telekommunikationsanbietern, IT-Dienstleistern, Forschungseinrichtungen sowie anderen Software-Anbietern beschleunigt. Erste Partnerschaften wurden dazu bereits abgeschlossen. So bietet die Lösung beispielsweise eine nahtlose Office-Integration mit Collabora und ermöglicht so eine sichere Zusammenarbeit in Echtzeit - auch bei hohen Nutzerzahlen und großen Datenmengen.Ziel von OpenCloud ist es, eine skalierbare, leistungsfähige und datenschutzkonforme Alternative zu marktbeherrschenden Lösungen wie Microsoft SharePoint, Google Drive oder Dropbox zu schaffen. Gleichzeitig ermöglicht OpenCloud mit seiner in Kürze verfügbaren Migrationsunterstützung den Umstieg von älteren, php-basierten und damit in der Regel nicht cloud-native geeigneten Lösungen hin zur eigenen modernen Filemanagement-Plattform mit langfristiger Perspektive.Peer Heinlein betont: "Das digitale Ökosystem Europas ist ein essenzieller Bestandteil unserer kritischen Infrastruktur und muss auch so behandelt werden. Unternehmen und Politik müssen die absolute Kontrolle über ihre Daten und damit über ihre Handlungsfähigkeit und den Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse behalten. Daten und Dateien eines Unternehmens dürfen deshalb nie unbedarft in fremde Hände gegeben werden und US-cloudbasierte Anbieter sind sicherlich keine geeigneten Speicherorte. Und auch die aktuellen politischen Entwicklungen zeigen: Das Risiko sich hier in falsche Abhängigkeiten zu begeben, ist real und massiv."Pressekontakt:Schwartz Public RelationsSven Kersten-Reichherzer / Lara NeidhartSendlinger Straße 42A80331 MünchenTel.: +49 (0) 89 211 871 -36 / -64E-Mail: opencloud@schwartzpr.deWeb: www.schwartzpr.deOriginal-Content von: OpenCloud, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178360/5954508