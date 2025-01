500 Milliarden für KI: Stargate hebt USA auf ein neues Level

Ein Mega-Projekt, das alles verändern könnte: Stargate, ein neues Unterfangen, finziert durch die US Regierung und unter der Leitung von Larry Ellison (Oracle), Masa Son (SoftBank) und Sam Altman (OpenAI), plant, mindestens 500 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur in den USA zu investieren. Schon jetzt entstehen riesige Rechenzentren, das erste in Texas. Mit Gebäuden von über 500.000 Quadratfuß sollen hier neue Maßstäbe gesetzt werden.

OpenAI Gründer Altman und der US Präsident Trump, Quelle: Forbes Breaking News auf Youtube

Gigantische Ziele

Stargate will nicht nur die USA zur weltweiten KI-Supermacht machen, sondern auch über 100.000 neue Jobs schaffen. Besonders im Gesundheitswesen soll die Technologie glänzen: KI-basierte Bluttests könnten Krebs extrem früh erkennen, und individuelle mRNA-Impfstoffe sollen in nur 48 Stunden hergestellt werden können.

Präsident Trump, der bei der Vorstellung des Projekts dabei war, nannte es einen Wendepunkt für die USA. Die Regierung will den Ausbau mit schnellen Genehmigungen unterstützen. Ziel ist es, die KI-Entwicklung im Land zu halten und die Konkurrenz - vor allem China - auszustechen.

KI trifft Blockchain

Neben Stargate gibt es auch im Blockchain-Bereich immer mehr KI-Projekte. Nachdem Donald Trump seine erste eigene Kryptowährung gestartet hatte ist der Hype am Markt noch immer groß.

Auch kleinere Projekte wie MIND of Pepe (MIND) gewinnen an Fahrt. Diese Blockchain-KI-Projekte versprechen smarte, dezentrale Lösungen, von denen die Anwender profitieren. Vor allem in der Kryptoszene sorgen sie für Hype, da Anleger auf den nächsten großen Durchbruch spekulieren.

Das Stargate-Projekt könnte die Richtung vorgeben, aber auch dezentralisierte KI-Ansätze haben Potenzial. Ob riesige Rechenzentren oder clevere Blockchain-Projekte: Der Wettlauf um die KI-Zukunft hat gerade erst begonnen, und die USA wollen ganz vorne mitspielen.

Damit explodieren auch im Kryptoberiech die KI/AI-Projekte. Viele Projekte gewinnen nach den erfreulichen Nachrichten im zweistelligen Prozentbereich.

Gewinner in der Kategorie KI, Quelle: Coinmarketcap

