München (ots) -Welches Zukunftsversprechen geben wir jungen Menschen in Bayern heute? Welche Werte wollen wir vermitteln? Was können junge Menschen mit Engagement, Leistungsbereitschaft und Fleiß in unserem Land erreichen? Wo brauchen sie dabei Unterstützung? Wie lässt sich Beteiligung verbessern? Wie stärken wir Demokratie, Zusammenhalt, Integration in der jungen Generation? Diese Fragen und vor allem die Antworten darauf will die CSU-Landtagsfraktion in den nächsten Wochen in den Mittelpunkt stellen. Gemeinsam mit Jugendverbänden, Spitzen der Jugendorganisationen und Vertretern des jungen vorpolitischen Raums soll in den nächsten Wochen ein Generationenvertrag 4.0 erarbeitet, beschlossen und in Zukunft umgesetzt werden.Dazu der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek:"Der bayerische Traum vom Aufstiegsversprechen - auch er muss für die jetzige und kommenden Generationen gelten. Wichtig hierbei: Werte vermitteln, Orientierung geben und Vertrauen schaffen. Engagement belohnen und Chancen eröffnen sowie Unterstützung anbieten, wo sie gebraucht wird. Diese Unterstützung soll diejenigen stärken, die sich selbst nicht helfen können, und gleichzeitig motivieren, eigene Anstrengungen zu unternehmen. Wir stehen für ein Bayern, das jungen Menschen Mut macht, groß zu denken. Gemeinsam gestalten wir ein Land, in dem Zukunft kein Versprechen bleibt, sondern Wirklichkeit wird. Denn die Jugend von heute ist die Kraft, die unser Bayern von morgen prägen wird!"Der jugendpolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion Josef Heisl macht klar:"Wenn wir die Zukunft im Blick haben, dann müssen wir auch die Menschen in unsere Politik mit einbeziehen, die in Zukunft das Gestalten übernehmen - die Jugend von heute. Nur so kann eine nachhaltige und langfristige Politik funktionieren. Als jugendpolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion bin ich intensiv mit den Jugendverbänden im Austausch, nah dran an deren Themen. Und ich erkenne ein großes politisches Interesse und das Bedürfnis, mitgestalten zu wollen. Daher freue ich mich, dass die CSU mit dem Zukunftsversprechen die Jugend stark in den Mittelpunkt stellt. Das beginnt bereits beim Zuhören und Ernstnehmen der Jugend, führt über deren Einbindung und Beteiligung bis zum Aufgreifen und der Umsetzung relevanter Themen."Der Vorsitzende der Jungen Gruppe der CSU-Landtagsfraktion Maximilian Böltl betont:"Das gestiegene politische Interesse junger Menschen ist eine große Chance für die Formulierung eines neuen Zukunftsversprechens. Wir wollen in einem breiten Beteiligungsprozess die echten Anliegen von Jugendlichen einsammeln. Wo junge Menschen sich ernst genommen fühlen, da sind sie auch bereit, sich ganz konkret einzubringen. Thematisch werden wir uns mit der ganzen Bandbreite von Bildung, beruflicher Zukunft über das Wohnen bis hin zu Mobilität und Umweltschutz beschäftigen. Oft sind es aber überraschend andere Themen, die Jugendliche persönlich beschäftigen, wie zum Beispiel auch Unternehmensgründung und Finanzmärkte. Das alles wollen wir aufspüren und im Zukunftsversprechen bündeln. Auch um neuen Optimismus auszulösen, den wir in Bayern zurecht haben dürfen."Philipp Seitz, Präsident des Bayerischen Jugendrings:"Junge Menschen sind heute mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert: hohe Inflation, steigende Energiekosten und internationale Krisen wie der Krieg in der Ukraine oder in Nahost. Gerade in diesen turbulenten Zeiten sind unverzweckte Räume und Gemeinschaftserlebnisse von unschätzbarem Wert, um Halt und Orientierung zu bieten. Gleichzeitig wollen junge Menschen Selbstwirksamkeit erfahren: Sie wollen mitreden, mitgestalten, Verantwortung übernehmen und wünschen sich vor allem echte Mitgestaltungsmöglichkeiten. Die Jugendarbeit als außerschulischer Lern- und Erfahrungsort der Demokratie ist gerade in bewegten Zeiten entscheidend, da sie maßgeblich zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Vermittlung von Werten beiträgt. Sie müssen wir weiterhin stärken und nachhaltig fördern. Es gilt, Räume zu schaffen, in denen junge Menschen ihre Ideen einbringen und die Zukunft Bayerns aktiv mitgestalten können - schließlich sind sie es, die am längsten von den heute getroffenen Entscheidungen betroffen sein werden."Michael Weiß, Vorsitzender Bayerische Sportjugend:"Der bayerische Weg in den letzten Jahrzehnten war und ist eine riesige Erfolgsgeschichte. Damit Bayern auch weiterhin eine erfolgreiche Zukunft hat, muss man jetzt noch stärker in Strukturen für junge Menschen investieren, weshalb wir als Bayerische Sportjugend einen Generationenvertrag 4.0 sehr befürworten. Für die jungen Generationen gilt es aber auch, selbst einen großen Beitrag zu leisten, um Erreichtes zu wahren und neue Höhen zu erreichen. 