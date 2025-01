HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Nicole Winkler lobte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung hervorragende Eckdaten für das vierte Quartal und schrieb von einem "Rekordquartal". Die Aktien des Herstellers von Anlagen für die Halbleiterindustrie seien deutlich billiger als die direkte Konkurrenz./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2025 / 17:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1K0235