Kaum ist Donald Trump zurück im Amt, erleben die Kernkraft-Aktien einen deutlichen Aufschwung. Mit dem am Dienstag angekündigten "Stargate"-Projekt will Trump die nächste Stufe der KI-Revolution zünden. Damit entsteht eine neue Generation von Hochleistungsrechenzentren, die immense Mengen an Energie benötigen. Donald Trump hat am Dienstag die "Stargate"-Allianz vorgestellt, ein ambitioniertes KI-Infrastrukturprojekt von OpenAI, Softbank und Oracle mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von bis zu 500 ...

