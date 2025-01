Das mit Spannung erwartete interaktive Geschäft wird sich auf Sport- und Unterhaltungs-Sammelkarten konzentrieren, exklusive Produkte anbieten und Events, Sportler und Clubs beherbergen

Die einzigartige Ladenfläche bietet unter anderem einen In-Store-Breaking-Bereich, ein hochmodernes Singles-Sammelkarten-Erlebnis, Kartenöffnungs- und Trading-Bereiche sowie Touchpoints zur Kundenschulung

Fanatics Collectibles kündigte heute seinen ersten Flagship-Store an, der im Frühjahr 2025 in der ikonischen Regent Street in London eröffnet wird. Der Fokus liegt auf Sport- und Unterhaltungs-Sammelkarten sowie Sammelkarten-Spielen und umfasst Marken von Fanatics Collectibles wie Topps, Merlin, Match Attax und Bowman. Letztes Jahr sicherte sich Topps die exklusiven Rechte für Sammelkarten der Premier League, wobei die Produkte rechtzeitig zur Saison 2025/2026 auf den Markt kommen sollen. Topps hält derzeit außerdem die exklusiven Rechte für UEFA-Nationalmannschafts- und Clubwettbewerbe und wird noch in diesem Jahr mit der Produktion lizenzierter NBA-Produkte beginnen.

Das mit Spannung erwartete Geschäft wird sich über 803 Quadratmeter (8.647 Quadratfuß) erstrecken und Sammlern an sieben Tagen in der Woche ein einzigartiges Erlebnis bieten. Das atemberaubende visuelle Herzstück: eine zentrale Ausstellung der seltensten und begehrtesten Karten, über der ein riesiger, kreisförmiger Bildschirm hängt. Der Flagship-Store wird exklusive Produkte anbieten und Tausende von Einzelstücken haben, darunter Einzelkarten, Einzelhandelsboxen und hochwertige Hobbyveröffentlichungen. Es wird auch stark frequentierte, gemeinschaftsbildende Veranstaltungen geben, wie monatliche Tauschabende, Rip-Events für Kinder, Signierstunden und Auftritte von Sportlern, Partner-Aktivierungen und die Abgabe von Bewertungen. Neben der Einzelhandelsfläche wird das Geschäft auch ein hochmodernes Breaking-Studio (Live- und aufgezeichnetes Öffnen von Kartenpackungen), interaktive Touchpoints zur Kundenschulung und einen persönlichen Kartenerstellungsbereich bieten.

"Wir freuen uns außerordentlich, das Band für diese erstaunliche, gemeinschaftsbildende Einzelhandelsfläche durchzuschneiden, von der wir hoffen, dass sie Sammler begeistern und ein echtes Zuhause für das Hobby in Europa sein wird", sagte David Leiner, President of Trading Cards bei Topps. "Es wird ein Ziel für Millionen von Fans sowie für unsere internen Partner sein ebenso wie für Team- und Clubpartner, die unseren speziellen Raum nutzen können, um neue Produkte auf eine völlig neue Art und Weise einzuführen und zu präsentieren." Was die internen Partner betrifft, so wird das neue Geschäft als Anlaufstelle für die Nutzer von Fanatics Collect dienen, einem dynamischen Marktplatz, der Käufer und Verkäufer von Sammelkarten zusammenbringt. Was die Rolle des Flagship-Stores als Heimat für Fans und Sammler betrifft, so gibt es derzeit weniger als fünf Hobbygeschäfte von Topps-Partnern im Vereinigten Königreich und weniger als 30 in ganz Europa. Die jährliche Besucherfrequenz der südlichen Regent Street beträgt mehr als 70 Millionen Menschen.

Obwohl der Schwerpunkt des Stores hauptsächlich auf Sammelkarten liegt, werden auch andere Artikel verkauft, darunter Kleidung (sowohl von Topps als auch von der Fanatics-Marke Mitchell Ness), Memorabilia (signierte Trikots, Jerseys, Bälle und andere Ausrüstungsgegenstände) sowie Zubehör für Sammelkarten. Arten von Sammelkartenprodukten im Store: Sport (Fußball, American Football, Baseball, Formel 1, Basketball, UFC, WWE), Sport-Gaming-Karten (Match Attax) und Unterhaltung (Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, Garbage Pail Kids, Stranger Things).

Über Fanatics Collectibles

Fanatics Collectibles ist ein neues Modell und eine neue Vision für das Hobby, das die Erfahrung für aktuelle und zukünftige Sammler, Ligen und Spieler in vielen professionellen und College-Sportarten grundlegend verändert. Das Unternehmen sicherte sich die langfristigen, exklusiven Rechte für das Design, die Herstellung und den Vertrieb von Sammelkarten für verschiedene Sportarten und Entertainment-Güter, darunter MLB, MLBPA, die Premier League, MLS, UFC, Formel 1 sowie Disney, Marvel, Pixar und Star Wars. Im Januar 2022 gab Fanatics Collectibles die Übernahme von Topps bekannt, wodurch die führende lizenzierte Sammelkartenmarke zum Eckpfeiler des Sammelkarten- und Sammlergeschäfts von Fanatics wurde und die Rechte der MLB und MLBPA für die Gestaltung, Herstellung und den Vertrieb von Sammelkarten in Gang gesetzt wurden.

