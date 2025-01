Hamburg (ots) -Große Events, neue "Terra X"-Ableger, Shows und Serien. Im Exklusiv-Interview mit HÖRZU (Erstverkaufstag: 24.1.) sowie auf www.hoerzu.de (Veröffentlichung: 24.1.) verrät ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke die Highlights des Jubiläumsjahres 2025.Nadine Bilke ...... über neue Showkonzepte: "'Terra X: Wettlauf um die Welt' ist ab Frühjahr '25 ein neues Format, in dem Anspruch auf Show trifft. Dabei schicken wir Menschen mit kleinem Budget, aber großer Neugierde auf Land, Kultur und Leute, auf eine Weltreise. Darüber hinaus setzen wir auch 'Lass dich überwachen!' mit Jan Böhmermann in der Primetime fort - den unterhaltsamsten Datenschutz im deutschen Fernsehen. Und wir freuen uns zusammen mit den Fans wieder auf die 'Fernsehgarten'-Saison mit Andrea Kiewel."... über Events: "Im Eventbereich setzen wir einige Akzente. Spannend finde ich das Thema Dinosaurier, das wir in zwei Genres präsentieren. In der Fiction gibt es beispielsweise 'Club der Dinosaurier' - das ist eine Geschichte über Teenies, die sich auf dem Weg zu ihrer vermeintlich wahren Männlichkeit in Dinos verwandeln. Außerdem haben wir mit 'Walking with Dinosaurs' bei 'Terra X' eine BBC-Produktion, die das Thema voraussichtlich im August in den Dokumentarbereich bringt."... Jubiläen im Programmjahr 2025: "Wir haben viele tolle, erfolgreiche und langlaufende Formate - da gibt es natürlich jede Menge Jubiläen: Von der 50. Folge von 'Frühling' am 26. Januar über 30 Jahre 'Wilsberg' im Februar bis zum 100. Einsatz von 'Die Bergretter' im Herbst. Besonders freue ich mich auch auf das Jubiläum 30 Jahre 'PUR+', da planen wir aktuell einen größeren Schwerpunkt für Herbst, verschiedene weitere Formate werden mitfeiern."...auf die Frage, ob es stimmt, dass das Konzept von "Wetten, dass.. ?" nicht endgültig begraben sei - und ob es tatsächlich Überlegungen gibt, Europas erfolgreichste TV-Show ohne Thomas Gottschalk wieder auf den Bildschirm zu bringen: "Natürlich müsste bei einer Neuauflage dieser wertvollen Marke alles zusammenpassen - sowohl das Format als auch die Moderation. Wir haben da durchaus ein paar Ideen."... auf die Rückfrage, ob im Hintergrund schon an einem neuen Konzept für "Wetten, dass.. ?" gearbeitet werde - und ob auch ein Rotationsprinzip mit wechselnden Präsentatoren oder Präsentatorinnen wie Anke Engelke, Hape Kerkeling und anderen Prominenten denkbar wäre: "Denkbar ist vieles. Wir wissen natürlich um den großen Wert dieser Marke 'Wetten, dass..?' und wir wissen, dass eine Fortführung richtig sitzen müsste, um die Fans zu begeistern."... auf die Frage, ob Florian Silbereisen "Traumschiff"-Kapitän bleibt: "Ja, wir freuen uns auf neue 'Traumschiff'-Folgen mit Florian Silbereisen, der zuletzt an Weihnachten und Neujahr mit großem Erfolg zu sehen war. Das Publikum hat diese Ausgaben sehr gut angenommen."... auf die Frage, ob es wieder einen "ZDF Comedy Sommer" gibt: "Nein, in der kommenden Sommerpause setzen wir tatsächlich - etwas schweren Herzens - einen anderen Akzent, machen aber erneut etwas im Comedybereich. Comedy im Sommer gibt es also weiterhin! Wir erweitern zum Beispiel die Comedy-Palette der 'heute-show' mit mehr Köpfen, um mit dem Ensemble noch vielfältiger und besser zu spielen. Das ist ein wichtiger Ansatz für uns. An den Formaten feilen wir noch."... über Highlights im Bereich Sport und Sportdokus: "Im Doku-Bereich freue ich mich besonders auf ein Projekt mit Tommi Schmitt, denn er wird Mats Hummels begleiten. Dieses ZDF-übergreifende Joint Venture verbindet Tommis Erfahrung im Fußballbereich mit der Doku-Perspektive und verspricht, sehr spannend zu werden."... ihre Bilanz über drei Jahre als Programmdirektorin: "Die größte Herausforderung bleibt, eine gute Balance zu behalten: starke Marken mit langer Tradition wie das 'Traumschiff' oder unsere Krimiformate weiterzupflegen und gleichzeitig neue Formate für die Mediathek und jüngere Zielgruppen zu entwickeln. Nicht jedes neue Format trifft sofort den Nerv des Publikums, aber uns sind hier bereits sehr erfolgreiche Programme gelungen, zuletzt zum Beispiel mit unserer Vampirserie 'Love Sucks', der Comedyserie 'Doppelhaushälfte', die schon in die 5. Staffel geht oder der Hebammenserie 'Push', auch hier arbeiten wir bereits an Staffel 2. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Publikum zu begeistern und das beste ZDF-Programm für alle zu machen."Alle Infos und Zitate nur bei Nennung der Quelle "HÖRZU" bzw. "hoerzu.de" frei.Pressekontakt:Ansprechpartner für redaktionelle Rückfragen:Mike PowelzChefreporter HÖRZUTel. 040.5544-72310mike.powelz@funke-medien.deOriginal-Content von: HÖRZU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51874/5954593