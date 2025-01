Bitcoin Kurs Prognose: Coinbase-CEO erwartet Millionen-Kurs für BTC

Weiterhin hält sich Bitcoin solide über 105.000 US-Dollar und damit unweit des Allzeithochs. Ergo bleibt ein deutliches Sell-the-News rund um die Amtsübernahme von Donald Trump aus. Vielmehr konnte er mit der Freilassung von Ross Ulbricht zeigen, dass er erste Versprechen an die Krypto-Community einlöst. Damit bleibt die Hoffnung bestehen, dass weitere Maßnahmen folgen, auf welche Bitcoin-Fans aktuell spekulieren.

Nun zeigt sich auch der Coinbase-CEO von einer neuen Ära überzeugt - hier könnte der Bitcoin-Kurs potenziell in die Millionen steigen. Was steckt hinter der bullischen Kursprognose?

Bitcoin wird zum Gold-Standard: Krypto-Experte erwartet Millionen-Kurs

Gestern hat der Coinbase-CEO Brian Armstrong in einem Interview mit CNBC eine klar bullische Prognose für den Bitcoin-Kurs abgegeben. Armstrong äußerte sich klar optimistisch, indem er sagte: "I think over time we'll see Bitcoin get into the millions, multiple millions price range. It's going to be the new gold standard." Diese Aussage spiegelt die optimistische Stimmung in der Krypto-Community wider, insbesondere angesichts der jüngsten politischen Veränderungen. Denn die Massenadoption wirkt wahrscheinlicher denn je. Armstrong betonte, dass die Einführung von Bitcoin-ETFs und die Diskussion um eine strategische Bitcoin-Reserve in den USA zu einer solchen Preissteigerung führen könnten. Denn die institutionelle und staatliche Adoption seien bullischer denn je.

Dabei referiert Brian Armstrong also auf Bitcoin als neuen Gold-Standard. Der Gold-Standard war ein Währungssystem, bei dem der Wert einer Währung direkt an Gold gebunden war. Länder hielten Goldreserven, Währungen konnten jederzeit in eine feste Menge Gold umgetauscht werden. Dies sorgte für Preisstabilität und begrenzte Inflation, da die Geldmenge durch die verfügbaren Goldreserven beschränkt war. Der Gold-Standard wurde im 20. Jahrhundert schrittweise aufgegeben, da er wirtschaftliches Wachstum hemmte und in Krisenzeiten Flexibilität einschränkte. Heute haben Fiat-Währungen keinen hinterlegten Wert und sind beliebig inflationierbar.

Ein Bitcoin-Standard könnte nun entstehen, wenn Bitcoin als global akzeptierte Reservewährung dient. Ähnlich dem früheren Gold-Standard würde Bitcoin als Wertmaßstab fungieren, der Inflation eindämmt oder zumindest vor der Teuerung schützt, indem BTC kontinuierlich gegen Fiat-Währungen wie den US-Dollar aufwertet. Unternehmen und Staaten könnten Bitcoin als sicheren Wertspeicher nutzen, um finanzielle Stabilität zu erreichen.

Mit dem aktuellen politischen Klima unter Präsident Donald Trump, der eine kryptofreundliche Haltung einnimmt, sieht Armstrong eine "neue Ära" für Kryptowährungen.

Darüber hinaus unterstützt die wachsende institutionelle Akzeptanz und die Investitionen von Unternehmen wie MicroStrategy, die kürzlich 11.000 BTC für 1,1 Milliarden Dollar erwarb, diese Prognose.

