XRP vor neuem Höhenflug? SEC-Drama und ETF-Hype treiben den Kurs

XRP hält sich hartnäckig über 3 US-Dollar, obwohl der Kryptomarkt zuletzt durch Verkäufe unter Druck geraten ist. Mit einem Wochenplus von 13,5 Prozent und einer Marktkapitalisierung von 182,91 Milliarden US-Dollar scheint der Token bereit für den nächsten großen Schritt. Die Hoffnung auf einen XRP-ETF und eine positive Wendung im SEC-Rechtsstreit sorgt für jede Menge Optimismus.

SEC in der Defensive

Der bekannte Ripple-Anwalt John Deaton glaubt, dass die SEC sich mit einer Berufung gegen Richterin Torres' Entscheidung selbst ins Aus schießen könnte. Die Richterin hatte bereits entschieden, dass XRP kein Wertpapier ist, wenn es an Privatanleger verkauft wird. Für Deaton ist klar: Die SEC hat wenig Substanz, um diesen Punkt anzufechten.

https://twitter.com/defiphvntom/status/1881983596388552852

Mit Paul Atkins als neuem SEC-Chef könnte sich die Lage entspannen. Atkins ist kein Fan von übertriebener Regulierung und könnte der Krypto-Branche etwas Luft verschaffen. Anleger hoffen, dass er eine pragmatischere Linie fährt und den jahrelangen Streit mit Ripple beendet.

XRP-ETF? Die Chancen steigen

Parallel macht sich immer mehr ETF-Hype breit. Der Anbieter REX Shares hat Anträge für ETFs gestellt, die unter anderem XRP, Solana und Dogecoin abdecken. Wenn die Behörden hier grünes Licht geben, könnte das institutionelles Geld in den Markt spülen - und XRP ordentlich pushen.

Auch tenisch betrachtet bleibt XRP bullisch. Die Kryptowährung hat die 3-Dollar-Marke verteidigt, was ein äußerst gutes Zeichen ist. Der MACD bleibt bullisch, aber die Linien rücken zusammen - das könnte auf eine kleine Korrektur hindeuten. Mit einem RSI von 66,12 sind die Bullen aber weiterhin am Drücker. Nach einer Seitwärtsbewegung könnte es schnell wieder nach oben gehen.

Auch die technischen Faktoren sehen XRP steigen, Quelle: https://coincodex.com/crypto/ripple/price-prediction/

Die Mischung aus einem möglichen ETF und positiven Entwicklungen im Rechtsstreit macht XRP aktuell extrem spannend. Wenn die SEC wirklich zurückrudert oder ein ETF kommt, könnte der Kurs bald auf neue Allzeithochs schießen.

