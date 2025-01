Meme-Coin News: Flockerz kurz vor Presale-Ende - was kann der FLOCK-Token vom TRUMP Coin lernen?

Erst am 18. Januar ist die Kryptowährung OFFICIAL TRUMP (TRUMP) am Markt gestartet und konnte schnell unerwartet hohe Erfolge feiern, nachdem die Marktkapitalisierung des Tokens zwischenzeitlich sogar einen Spitzenwert von fast 15 Milliarden US-Dollar erreichen konnte. Damit dürfte der TRUMP-Token einer der erfolgreichsten Coins der letzten Jahre sein - zumindest innerhalb des kurzen Zeitraums nach seiner Einführung.

Doch hielt dieser Erfolg nicht lange an, denn mittlerweile ist der Kurs wieder eingebrochen und die Marktkapitalisierung hat sich mehr als halbiert. Wir verraten, was neue Kryptowährungen wie Flockerz (FLOCK) daraus lernen könnten.

Nach Amtseinführung: TRUMP-Coin implodiert - was sind die Gründe?

Zunächst sah die Zukunft für die junge Kryptowährung von US-Präsident Donald Trump rosig aus, denn in den Tagen vor seiner Amtseinführung stieg die Marktkapitalisierung rapide an und konnte zwischenzeitlich fast die Marke von 15 Milliarden US-Dollar knacken. Dann fiel der Preis allerdings innerhalb von weniger als drei Stunden rapide. Der Hauptgrund: Viele Anleger veräußerten ihre TRUMP-Reserven, nachdem der Preis in den Tagen zuvor von circa 7 US-Dollar auf zwischenzeitlich über 75 US-Dollar gestiegen ist und sich damit mehr als verzehnfachen konnte.

Frühzeitige Anleger konnten so hohe Gewinne erzielen - und veräußerten dann schnell ihre Token, um diese Gewinne zu realisieren. Dies führte zu fallenden Kursen, woraufhin weitere Investoren aus FOMO ihre Anlagen liquidierten. Mittlerweile liegt der TRUMP-Preis mit 41,86 US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zwar weiterhin weit über dem Startpreis, musste jedoch einige starke Korrekturen erfahren.

Der Kurs von TRUMP OFFICIAL (TRUMP) seit seiner Markteinführung (Quelle: CoinMarketCap)

Ein weiterer Hauptgrund: Nachdem mit MELANIA ein weiterer Meme-Coin der Trump-Familie auf den Markt gekommen war, wechselten viele TRUMP-Anleger zum neuen Token. Die Übersättigung des Marktes sorgte dafür, dass sich viele Investoren entscheiden mussten - und dann eben wechselten. Hinzu kommt die Tatsache, dass der TRUMP-Token keinerlei Utility oder tatsächlichen Nutzungszweck bietet - der Meme-Coin dient ausschließlich als Spekulationsobjekt.

Genau dies möchte Flockerz (FLOCK) anders machen, denn die junge Kryptowährung besitzt zwar auch klassische Merkmale eines Meme-Tokens, bietet allerdings mit "FlockTopia" ein eigenes DAO-System (Decentralized Autonomous Organization). Dies soll verhindern, dass Nutzer einfach zum nächsten Token wechseln - schließlich haben sie beim FLOCK-Token die Chance, selbst direkten Einfluss auszuüben und so dafür zu sorgen, dass sich das Projekt wie gewünscht entwickeln kann. Dies wird durch die Tatsache unterstützt, dass ein ganz spezieller Algorithmus entwickelt wurde, der Belohnungen für die Teilnahme an den zahlreichen Abstimmungen auszahlt.

Einzigartiger Vote-to-Earn-Algorithmus: Flockerz jetzt noch kaufen?

Innerhalb der nächsten drei Stunden wird der Vorverkauf von Flockerz enden - dann könnte es sinnvoll sein, den FLOCK-Token noch zum Launch-Preis zu kaufen, bevor er potenziell so stark wie der TRUMP-Token explodiert. Bereits während der Presale-Phase war das Interesse der Investoren spürbar, denn mittlerweile wurden über 12,5 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt.

Gleichzeitig punktet Flockerz durch den Vote-to-Earn-Algorithmus (VTE), der jedes Community-Mitglied dafür belohnt, dass es an den vielen Abstimmungen der DAO teilnimmt. Hier wird unter anderem darüber abgestimmt, wie die Marketing-Strategie aussieht, ob Token-Verbrennungen durchgeführt werden, welche neuen Features implementiert und welche Expansionen durchgeführt werden sollen.

Im Gegensatz zum TRUMP-Token setzt der native FLOCK Coin auf eine starke Dezentralisierung, die durch den speziellen VTE-Algorithmus ebenfalls gefördert werden soll. Hinzu kommt ein Staking-Programm, das nach dem heutigen Coin Launch noch weitere zwei Jahre aktiv sein wird und derzeit eine jährliche prozentuale Rendite von 249 Prozent bietet. Bis zum Ende dieses Staking-Angebots sollen hier 25 Prozent aller Flockerz Token ausgezahlt werden.

Noch wird der FLOCK-Token zu einem Preis von 0,0066883 US-Dollar angeboten und könnte bis zur offiziellen Listung damit die Möglichkeit bieten, noch einmal zu einem festen Preis seine eigenen Flockerz Reserven aufzufüllen. Hierfür können derzeit ETH, USDT oder BNB Coins genutzt werden. Auch ein Kauf per Kreditkarte ist möglich.

