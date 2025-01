Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Freitag, 24. Januar 2025, 22.30 Uhrheute-show spezialOn the Rodelbahn to KanzleramtLutz van der Horst und Fabian Köster checken Kandidaten, Pläne und Programme im winterlichen (Wahl-)Kampf um den Chefposten der künftigen Bundesregierung.Die beiden preisgekrönten "heute-show"-Reporter heften sich den Protagonisten der Bundestagswahl an die Fersen und befragen Volksvertreter und Wahlvolk, gewohnt charmant-bissig und satirisch überspitzt, zur Wahlentscheidung und dem politischen Erbe der Ampel.Diese Sendung wird in der ZDFmediathek mit Gebärdensprache angeboten.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5954677