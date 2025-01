© Foto: AdobeStock

Gold haussiert und nähert sich seinem Rekordhoch. Silber arbeitet mit Hochdruck an seinem Comeback. Und auch Kupfer wusste in den letzten Wochen zu überzeugen, lancierte eine beeindruckende Zwischenrallye.Gold haussiert, Silber kämpft und Kupfer könnte bald abheben Der Goldpreis nimmt sein Rekordhoch ins Visier. So ganz überraschend kommt das freilich nicht. Der Ausbruch über die 2.700 US-Dollar / 2.720 US-Dollar machte den Weg in Richtung 2.800 US-Dollar frei. Die preistreibenden Faktoren könnten Gold nun sogar in Richtung 3.000 US-Dollar laufen lassen. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Gold bald bei 3.000 USD? - Goldpreis knackt die 2.700 USD und macht weiter Druck. Barrick Gold mit …