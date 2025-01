ALPHARETTA, Georgia (USA) (ots) -Revionics, (https://revionics.com/de) eine Tochterfirma von Aptos (https://www.aptos.com/) und der weltweit führende Anbieter von Preisgestaltungslösungen für den Einzelhandel, gab heute bekannt, dass Toom Baumarkt GmbH die auf künstliche Intelligenz (KI) gestützten Preisoptimierungslösungen von Revionics implementieren wird. Der Einsatz der Base-Price- und Markdown-Anwendungen von Revionics wird es Toom ermöglichen, die wettbewerbsfähigsten Preise in seinen Märkten anzubieten, während Automatisierung, Skalierung und Effizienz in der Preisgestaltung erhöht werden.Mit mehr als 300 Märkten in seinem Portfolio (Toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), rund 18.000 Mitarbeitern und einem Bruttoumsatz von 3,1 Milliarden Euro ist Toom einer der führenden Anbieter im deutschen DIY-Sektor. Das Unternehmen ist Teil der REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist eine der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Mithilfe des Webshops bietet Toom ein nahtloses und integriertes Kundenerlebnis über alle verfügbaren Vertriebskanäle hinweg. Toom bietet ein breites Sortiment an Produkten und Dienstleistungen, die sowohl den Bedürfnissen erfahrener Heimwerker- und Gartenfreunde als auch Gelegenheitsheimwerkern gerecht werden.Um weiteres Wachstum zu erzielen und die Preiswahrnehmung bei den Kunden zu verbessern, hat Toom eine umfassende Überprüfung des Marktes für Preissoftware durchgeführt und ein Dutzend Anbieter evaluiert, bevor schließlich Revionics ausgewählt wurde."Preis und Leistung sind für Verbraucher nach wie vor die wichtigsten Faktoren bei der Wahl ihres Einkaufsortes", sagt Dr. Markus Karger, Senior Pricing Expert und Projektlead bei Toom Baumarkt GmbH. "Wir haben uns für eine Partnerschaft mit Revionics entschieden, basierend auf der umfassenden Funktionalität ihrer Lösungen, der fortschrittlichen KI, der Expertise ihres Teams und der Erfahrung von Revionics im DIY-Bereich."Mit der KI-Plattform von Revionics kann Toom seine Preise auf jeder Ebene optimieren - Produkt, Key Value Item (KVI) Gruppen, Zonen, Kategorien etc. - und erhält ein zuverlässiges Reporting sowie tiefe Einblicke in die Auswirkungen und den Mehrwert von Preisänderungen. Die KI-Modelle von Revionics prognostizieren Nachfrageänderungen auf präzise Weise und empfehlen optimale Preise, die auf die individuellen Ziele jedes Einzelhändlers sowie auf das Verhalten und die Kaufmuster seiner Kunden abgestimmt sind.Neben einer verbesserten Kundenbindung und Preiswahrnehmung wird die Investition von Toom in die Base-Price- und Markdown-Lösungen von Revionics zu mehr Effizienz innerhalb der Preisabteilung des Unternehmens führen."Angesichts unserer hohen Anzahl an unterschiedlichen DIY- und Gartensortimenten, verschiedener Kampagnen und Aktionen sowie unserer Kundenkarte ist die Preisgestaltung ebenso komplex wie die Kaufentscheidungsprozesse unserer Kunden", so Karger. "Als Einzelhändler unserer Größe mit einer großen stationären Präsenz, einem wachsenden digitalen Geschäft und mehr als 100.000 Artikeln benötigten wir mehr Automatisierung in unserer Preisgestaltung. Mit Revionics werden wir unsere Abläufe effizienter und skalierbarer gestalten, sodass wir mehr Zeit haben, um uns auf strategische Preisinitiativen zu konzentrieren."Die fortschrittliche und schnell lernende KI-Plattform von Revionics, der Einzelhändler auf der ganzen Welt vertrauen, kann Preisentscheidungen über Standorte, Produkte und Formate hinweg vereinfachen und automatisieren. Die Technologie von Revionics ermöglicht es Einzelhändlern, ihr Preisimage zu verbessern, ihren Marktanteil zu erhöhen und die Preise ihrer Mitbewerber zu unterbieten."Toom ist seit fast 50 Jahren im Baumarkt-Einzelhandel tätig und wir haben großen Respekt vor dem zukunftsorientierten Ansatz und der kontinuierlichen Transformation des Unternehmens", so Scott Zucker, General Manager bei Revionics. "Wir sind stolz darauf, mit Toom zusammenzuarbeiten und KI-Lösungen für die Preisgestaltung anzubieten, die einen echten Geschäftswert schaffen."Über RevionicsRevionics LLC, ein Unternehmen von Aptos, versorgt Einzelhändler auf der ganzen Welt mit führenden, wissenschaftlich fundierten Lösungen für Preisgestaltung, Werbeaktionen und Preisnachlässe. Als zuverlässiger Partner für Top-Einzelhändler in einer Vielzahl von Branchen und Märkten liefert Revionics beispiellose Ergebnisse in Bezug auf ROI, Gewinnsteigerung, Prozesseffizienz und mehr.Revionics und Aptos sind eingetragene Marken von Revionics, LLC bzw. Aptos, LLC. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken der Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.KontaktKristen MillerAptos, LLCkmiller@aptos.comOriginal-Content von: Revionics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178361/5954698