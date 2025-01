EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Verkauf/Verkauf

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse schließt Verkauf von GT Emissions Systems erfolgreich ab



22.01.2025 / 14:33 CET/CEST

Knorr-Bremse schließt Verkauf von GT Emissions Systems erfolgreich ab Knorr-Bremse treibt seine Portfoliooptimierung mit klarem Fokus auf "Strategic Fit" und Performance aktiv weiter voran

Mit dem Closing ist der Verkauf an Rcapital Partners abgeschlossen

Vorzeitig fast 60% der Portfoliobereinigung abgeschlossen München, 22. Januar 2025 - Knorr-Bremse, Weltmarktführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer sicherheitskritischer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge, hat den Verkauf seiner Tochtergesellschaft GT Emissions Systems an Rcapital Partners, einem Private Equity Fund aus Großbritannien, abgeschlossen. GT Emissions Systems mit Hauptsitz in Peterlee (Großbritannien) ist ein führender Anbieter von Abgaskontrollsystemen für Dieselmotoren in On-Highway-Nutzfahrzeugen und Off-Highway-Fahrzeugen. Der Abschluss der Transaktion erfolgte mit dem Closing am 22. Januar 2025. Mit der Veräußerung treibt Knorr-Bremse seine Portfoliooptimierung mit klarem Fokus auf "Strategic Fit" und Performance aktiv weiter voran.

Bernd Spies, Mitglied des Vorstands der Knorr-Bremse AG und verantwortlich für die Division Systeme für Nutzfahrzeuge: "Mit der Veräußerung von GT Emissions Systems haben wir nun einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Mit Rcapital Partners als neuem Eigentümer kann sich das Unternehmen zukünftig klar auf seine eigenen Stärken und Geschäfte fokussieren. Gleichzeitig steigern wir so mit klarem Fokus auf den "Strategic Fit" unsere Performance und richten Knorr-Bremse noch konsequenter auf Profitabilität aus." Das globale "Engine Air"-Portfolio von GT Emissions Systems umfasst u. a. Abgasdrosselklappen und Abgasrückführungsklappen. Das Unternehmen rüstet führende Hersteller mit Abgasregelsystemen für Dieselmotoren in On- und Off-Highway-Fahrzeugen aus. Die Lösungen von GT Emissions Systems liefern einen wichtigen Beitrag für die Dieselmotoren-Hersteller, um die internationalen Abgasnormen zu erfüllen. Der jährliche Umsatz von GT Emissions Systems beläuft sich auf rund 70 Mio. EUR. Mit der Veräußerung von GT Emissions Systems hat Knorr-Bremse innerhalb von zwölf Monaten bereits vier Beteiligungen im Rahmen des Programms "BOOST 2026" erfolgreich verkauft. Insgesamt arbeitet Knorr-Bremse an einer Vielzahl strategischer Initiativen und Maßnahmen zur Sicherung von nachhaltigem und profitablem Wachstum in den kommenden Jahren. Medienkontakt: Anika Wild | Pressesprecherin Corporate Communications | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 2470; E anika.wild@knorr-bremse.com Kontakt Investor Relations: Andreas Spitzauer | Leiter Investor Relations | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 182 310; E andreas.spitzauer@knorr-bremse.com Über Knorr-Bremse Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. Mehr als 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit fast 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.



