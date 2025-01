NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 630 Pence auf "Neutral" belassen. Das erste Geschäftsquartal der Fluggesellschaft sei erwartungsgemäß ausgefallen, aber die Signale für das zweite seien etwas schwächer, schrieb Analyst Patrick Creuset am Mittwoch nach den Zahlen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2025 / 08:31 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B7KR2P84