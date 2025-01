Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Dienstag, 11. Februar 2025, 20.15 UhrDonald Trump: Rückkehr an die MachtFilm von Michael KirkMachtwechsel in Washington: Zum zweiten Mal übernimmt Donald Trump die US-Präsidentschaft. Emmy-Preisträger Michael Kirk analysiert die Hintergründe seines überraschend klaren Wahlsiegs.Das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen mit seiner Konkurrentin Kamala Harris war ausgeblieben. Der Republikaner Trump konnte in Bevölkerungsgruppen zulegen, die eigentlich demokratisch wählen - bei Frauen, Latinos und jungen Menschen.Es ist ein bemerkenswertes Comeback, das zeitweise eher unwahrscheinlich schien: Trump, der Präsidentschaftskandidat, der sich wegen Wahlmanipulation vor Gericht verantworten musste. Der sich in seiner Präsidentschaft zwei Amtsenthebungsverfahren stellen musste und wegen seines fahrlässigen Umgangs mit COVID Vertrauen verlor. Trump, der sich als erster ehemaliger Präsident in der Geschichte Amerikas strafrechtlich vor Gericht verantworten musste. Und doch glauben seine Anhänger, er wird Amerika wieder zu alter Größe führen."America First" - entsprechend seines Wahlslogans hat Trump für seine zweite Amtszeit weitreichende Maßnahmen angekündigt. Der Republikaner will den Staatsapparat umkrempeln und kündigte die "größte Abschiebeaktion in der amerikanischen Geschichte" an. Sein Kabinett besetzt er mit loyalen Gefolgsleuten: Ein Fernsehmoderator und ehemaliger Soldat wird Verteidigungsminister, ein Hedgefonds-Manager Finanzminister, und ein Impfgegner übernimmt das Ressort Gesundheit. Multimilliardär Elon Musk soll die neue Abteilung für "Regierungseffizienz" leiten, soll Bürokratie abbauen, Ausgaben kürzen. Als eine seiner ersten Amtshandlungen will Trump verurteilte Kapitol-Stürmer begnadigen.In seiner Dokumentation begleitet der amerikanische Autor Michael Kirk das historische Comeback des künftigen US-Präsidenten. Mit Insiderinterviews zeichnet der Politikjournalist die biografischen Stationen Donald J. Trumps nach.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5954766