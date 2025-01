DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. Januar (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/Außenhandel Dezember Handelsbilanz PROGNOSE: -62,5 Mrd Yen zuvor: -117,6 Mrd Yen Exporte PROGNOSE: +1,5% g Vj zuvor: +3,8% gg Vj 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q 07:30 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 4Q 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 97 zuvor: 97 *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats PROGNOSE: 4,50% zuvor: 4,50% *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats PROGNOSE: 45,00% zuvor: 47,50% *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 4Q 12:30 DE/CDU-Chef Merz, Außenpolitische Grundsatzrede auf dem Körber Global Leaders Dialogue, Berlin *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Jahresergebnis 13:00 DE/Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), PK zum Thema "Forderungen für die Tarifrunde mit der DB AG" *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 221.000 zuvor: 217.000 *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar PROGNOSE: -14,0 zuvor: -14,5 *** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 22:00 US/Texas Instruments Inc, Jahresergebnis - CH/Bundesfinanzminister Kukies, Teilnahme am Panel zum Thema "Europa - Finding the Money" beim Weltwirtschaftsforum, Davos ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2025 08:56 ET (13:56 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.