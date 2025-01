Stuttgart (ots) -Wenige Tage vor der Verhandlung des Verwaltungsgerichts Stuttgart über die Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) auf Erhalt einer unterbrechungsfreien Anbindung der Gäubahn an den Stuttgarter Kopfbahnhof sprechen Claus Weselsky, Benedikt Weibel und Jürgen Resch über die nächsten notwendigen Schritte und Planänderungen in Stuttgart. Anstatt notwendige zusätzliche Kapazitäten auf der Schiene zu schaffen, soll der Kopfbahnhof abgerissen und die Schienenverbindung von Stuttgart nach Singen, Zürich und Mailand für zumindest 10 bis 15 Jahre gekappt werden. Die Leistungsfähigkeit des Stuttgarter Bahnknotens würde dadurch drastisch verschlechtert: Regionale Verkehre können nicht mehr an den Hauptbahnhof angeschlossen werden, es droht im süddeutschen Raum bei jeder Betriebsstörung der Schienenverkehrsinfarkt.Die Klage der DUH gegen die Kappung der Gäubahn wird vom 12. bis 14. Februar 2025 vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart verhandelt. Aufgrund begrenzter Sitzplätze im Verhandlungssaal werden Medien gebeten, sich bis zum 29. Januar 2025 beim Gericht anzumelden.Zuvor diskutieren die Bahnexperten Claus Weselsky von der Lokführergewerkschaft, der ehemalige Schweizer Bahnchef Benedikt Weibel und der DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch in einem Podiumsgespräch über den von der DUH eingeforderten "Plan B" einer dauerhaft erhaltenen Anbindung der Gäubahn an den zusätzlich zum Tiefbahnhof dauerhaft erhaltenen Stuttgarter Kopfbahnhof. Darüber hinaus geht es um die Frage, was wir vom Vorbild der Schweizer Bahn lernen können.Die Teilnehmer stehen ab 17 Uhr vor Ort für Interviews zur Verfügung. Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom.Teilnehmende:- Claus Weselsky, Bundesehrenvorsitzender und ehemaliger Vorsitzender der GDL- Benedikt Weibel, ehemaliger Chef SBB- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUHDatum:Donnerstag, 30. Januar 2025 um 18.30 Uhr, Einlass ab 18 UhrOrt:Rathaus Stuttgart, Großer SaalMarktplatz (M) 170173 StuttgartPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5954810