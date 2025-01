EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista3D gibt bedeutende Verbesserung der 2D-Lesbarkeit auf 3D-Displays bekannt



22.01.2025 / 15:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 22. Januar 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") Metavista3D, ein Pionierunternehmen im Bereich fortschrittlicher 3D-Displaytechnologien, gab heute einen großen Durchbruch bei der Verbesserung der Lesbarkeit von 2D-Inhalten auf 3D-Displays bekannt. Diese Innovation stellt einen bedeutenden Schritt vorwärts in der Mission des Unternehmens dar, Displaylösungen der nächsten Generation zu entwickeln, die 2D- und 3D-Inhalte nahtlos auf einem einzigen Bildschirm integrieren können. Führender Innovator in der 3D-Displaytechnologie stellt bahnbrechende optische Lösung zur Verbesserung der 2D-Leistung auf 3D-Monitoren vor Die Herausforderung, eine hochwertige 2D-Lesbarkeit auf 3D-Monitoren zu erreichen, ist in der Branche seit langem ein Problem. Während sich herkömmliche 3D-Displaytechnologien auf die Verbesserung des immersiven Erlebnisses von 3D-Inhalten konzentrierten, wurde das 2D-Seherlebnis häufig durch optische Interferenzen der 3D-Linsenstrukturen beeinträchtigt. In der Vergangenheit bestand die Lösung dieses Problems aus komplexen und teuren Technologien mit umschaltbaren Linsen, die aufgrund ihrer hohen Produktionskosten und zusätzlichen Hardwareanforderungen keine breite Marktakzeptanz fanden. Die neueste Innovation von Metavista3D behebt diese Einschränkungen durch die Einführung eines fortschrittlichen optischen Elements, das die 2D-Klarheit verbessern soll, ohne die 3D-Fähigkeiten des Displays zu beeinträchtigen. Das Unternehmen hat die Lentikularlinsentechnologie, die häufig in 3D-Displays verwendet wird, verfeinert, indem es eine neue Linsenstruktur entwickelte, die die "schwarze Matrix" um die Pixel herum nicht vollständig abdeckt. Diese wichtige Änderung führt zu einer deutlichen Reduzierung der Unschärfe, insbesondere beim Betrachten von 2D-Inhalten aus kurzer Entfernung, was zu einem viel schärferen und klareren Bild führt. Diese neue optische Lösung stellt eine wesentliche Verbesserung gegenüber bestehenden Technologien dar und bringt Metavista3D seinem Ziel näher, das ideale 3D-Anzeigesystem zu entwickeln - eines, das eine nahtlose Integration von 2D- und 3D-Inhalten in einem einzigen Gerät bietet. Durch die Reduzierung der optischen Interferenzen im "Black Matrix"-Bereich sorgt das neue Design von Metavista3D für eine verbesserte Bildqualität sowohl für 2D- als auch für 3D-Anwendungen und schafft so ein vielseitigeres und benutzerfreundlicheres Anzeigeerlebnis. Metavista3D ist derzeit dabei, dieses bahnbrechende optische Element in ausgewählten Demoprodukten zu implementieren, die bald wichtigen Interessenvertretern und Kunden der Branche zur Verfügung gestellt werden. Diese Demoeinheiten bieten eine reale Demonstration der neuen Technologie und zeigen die Verbesserungen der 2D-Lesbarkeit auf 3D-Anzeigen. "Wir freuen uns, diesen entscheidenden Fortschritt in der 3D-Anzeigetechnologie mit unseren Kunden und Interessenvertretern teilen zu können", sagte Jeff Carlson, CEO von Metavista3D. "Diese Innovation stärkt nicht nur unsere Wettbewerbsposition auf dem Markt, sondern bringt uns auch unserer Vision näher, die fortschrittlichsten und vielseitigsten Displaylösungen zu entwickeln. Wir sind überzeugt, dass dieser Durchbruch erhebliche Auswirkungen auf eine Vielzahl von Branchen haben wird, von Unterhaltung und Gaming bis hin zu professioneller Visualisierung und darüber hinaus." Metavista3D konzentriert sich weiterhin darauf, Spitzentechnologie zu liefern, die den sich entwickelnden Anforderungen seiner Kunden gerecht wird, und diese neueste Entwicklung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, den Stand der 3D-Displaytechnologie voranzutreiben. Metavista3D Inc. ist über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG führend in der Entwicklung KI-gesteuerter, pseudoholografischer Anzeigetechnologien, die unsere Interaktion mit räumlichen Inhalten verändern sollen. Mit über 20 Patenten und einem Engagement für Innovation gestaltet Metavista3D die Zukunft immersiver, brillenfreier 3D-Erlebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.metavista3D.com . Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX-Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert. Die ISIN-Nummer von Metavista3D lautet CA59142H1073 und die deutsche WKN-Nummer lautet A3EG0D. IM NAMEN DES VORSTANDS Jeffrey Carlson

CEO und Direktor

E: jeff@metavista3d.com

T: (647) 697-9199 Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung. Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zum Geschäft, den Vermögenswerten oder Investitionen des Unternehmens sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie basieren, eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Natur, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen möglicherweise nicht eintreten, was dazu führen kann, dass die tatsächliche Leistung und die Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Schätzungen oder Projektionen der zukünftigen Leistung oder Ergebnisse abweichen. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem die Lage der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kapitalmärkte im Besonderen sowie das Interesse der Anleger am Geschäft und die Aussichten des Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf die oben besprochenen Angelegenheiten zu kommentieren. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/238077 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/238077

News Source: Metavista3D, Inc.





22.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com